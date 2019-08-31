Рост объема вкладов Россельхозбанка на Алтае превысил 1 млрд рублей

Новости 31.08.2019 13:45 233

Розничный депозитный портфель в Алтайском филиале Россельхозбанка, по данным на 20 августа, прирос более чем на миллиард и превысил 16,3 миллиарда рублей.

Наибольший рост зафиксирован по срочным вкладам, он составил более 1,2 млрд руб. Объем средств, привлеченных от частных лиц, вырос почти на 26% относительно аналогичного периода прошлого года. Таких значительных показателей банку удалось достичь в большей степени с помощью широкой линейки срочных вкладов и привлекательных условий по депозитам для населения.

«Вклады для жителей наших регионов являются одним из основных способов сбережений. Помимо конкурентоспособных ставок наш Банк предлагает широкий выбор вариантов инвестирования, учитывающих потребности клиентов. Вклады можно открыть на различные суммы и сроки, выбрать продукт с различными возможностями и преимуществами», — отмечает директор филиала Николай Бойко.

Кроме того, растет доля вкладов, открываемых в Россельхозбанке онлайн. За анализируемый период прирост депозитов, открытых клиентами по дистанционным каналам, составил 7%.