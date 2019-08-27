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Век живи – век учись: чиновники будут повышать квалификацию удаленно

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Сегодня вступает в силу постановление Правительства РФ о создании единого информационного ресурса для профессионального развития госслужащих. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Онлайн-курсы повышения квалификации будут разрабатываться Министерством труда и социального развития, которое возглавляет Максим Топилин, назначенный недавно куратором Алтайского края, а также Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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При помощи нового ресурса чиновникам станут доступны:

  • Оценка своих знаний;
  • Определение направления дальнейшего своего профессионального развития;
  • Обучение по дополнительным программам профподготовки;
  • Образовательные материалы для самостоятельного изучения.

Создаваемый онлайн-портал станет частью единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vse42.ru

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