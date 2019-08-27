Век живи – век учись: чиновники будут повышать квалификацию удаленно

Сегодня вступает в силу постановление Правительства РФ о создании единого информационного ресурса для профессионального развития госслужащих. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Онлайн-курсы повышения квалификации будут разрабатываться Министерством труда и социального развития, которое возглавляет Максим Топилин, назначенный недавно куратором Алтайского края, а также Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
С этой проблемой столкнулись во всем мире
При помощи нового ресурса чиновникам станут доступны:
Создаваемый онлайн-портал станет частью единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации.