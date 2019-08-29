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«Я не хочу быть этим дураком»: Владимир Бортко передумал баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга

Новости
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Режиссер Владимир Бортко, выдвинувшийся на выборы губернатора Санкт-Петербурга от КПРФ, сообщил о намерении снять сегодня свою кандидатуру. Об этом он заявил на дебатах в телеэфире.

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят: нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок», — сказал Бортко.

Режиссер впервые посетил дебаты и на протяжении вей программы отмалчивался. Лишь в конце он взял слово и сделал свое заявление.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: РБК

Комментарии (1)

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Владимир

-инын - ининых продвигает...

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