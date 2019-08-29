«Я не хочу быть этим дураком»: Владимир Бортко передумал баллотироваться в губернаторы Санкт-Петербурга

Новости 31.08.2019 10:30 359

Режиссер Владимир Бортко, выдвинувшийся на выборы губернатора Санкт-Петербурга от КПРФ, сообщил о намерении снять сегодня свою кандидатуру. Об этом он заявил на дебатах в телеэфире.

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят: нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок», — сказал Бортко.

Режиссер впервые посетил дебаты и на протяжении вей программы отмалчивался. Лишь в конце он взял слово и сделал свое заявление.