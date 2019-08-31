Девушку сбили насмерть на пешеходном переходе в Бийске

Новости 31.08.2019 9:45 600

Сегодня утром на улице Советской на Зеленом клине в Бийске произошло ДТП, передает "Бийский рабочий".

Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от представителей ГИБДД, игнорируя их требования о прекращении движения.

Машина вылетела на пешеходный переход, по которому в тот момент переходила девушка 27 лет. От удара ее тело разорвало пополам. Машина врезалась в столб и серьезно пострадала. Водитель получил ушибы, пассажир не в состоянии ходить.

В данный момент улица Советская перекрыта. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.