Девушку сбили насмерть на пешеходном переходе в Бийске

Сегодня утром на улице Советской на Зеленом клине в Бийске произошло ДТП, передает "Бийский рабочий".
Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от представителей ГИБДД, игнорируя их требования о прекращении движения.
Машина вылетела на пешеходный переход, по которому в тот момент переходила девушка 27 лет. От удара ее тело разорвало пополам. Машина врезалась в столб и серьезно пострадала. Водитель получил ушибы, пассажир не в состоянии ходить.
В данный момент улица Советская перекрыта. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.