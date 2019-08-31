Взрыв газа задел три квартиры в Бийске. Видео

Новости 31.08.2019 8:35 989

Сегодня в четвертом часу ночи в доме №50 по улице Горно-Алтайской в Бийске произошёл взрыв бытового газа. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже многоквартирного панельного дома. Серьезных разрушений нет.

Пострадало два взрослых человека. Люди надышались газом. Один из пострадавших в тяжелом состоянии помещен в городскую больницу №2. Мужчина получил серьезные ожоги.

Взрывной волной в доме выбиты стекла, осколками усыпана вся проезжая часть. По предварительным данным, от взрыва пострадало три квартиры в доме.

Жильцы пострадавшего подъезда эвакуированы. Сейчас специалисты обследуют несущие конструкции дома. На месте ЧП работают все спасательные службы, присутствует глава Бийска Александр Студеникин.