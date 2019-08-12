Клещи на Алтае покусали 39 человек за неделю

Новости 31.08.2019 9:15 296

39 человека на прошлой неделе обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Республики Алтай.

Всего за сезон зарегистрировано 3739 пострадавших, что больше, чем на этот же период прошлого года (2018 г. – 3480). 131 человек заболел сибирским клещевым тифом, у 15 – подозрение на клещевой боррелиоз, у 11 – подозрение на клещевой энцефалит.

У 15 человек предварительно диагностирован сибирский клещевой тиф. Большинство из заболевших (13 человек) – это дети в возрасте до 14 лет. Всего за сезон сибирским клещевым тифом заболели 157 человек, в том числе 99 детей до 14 лет. Риск заражения именно этой болезнью в случае присасывания клеща в Республике Алтай очень высок, возбудитель находится в каждом третьем-пятом клеще.

Сезон активности клещей заканчивается в Алтайском крае Новости 12.08.2019 9:40 За прошедший эпидсезон было зарегистрировано 21 случай заболевания клещевым энцефалитом 594

Обработано против клещей 687 га территорий. Работают 120 пунктов экстренной профилактики клещевых инфекций при приемных покоях больниц, ФАПах. Заболеваемость клещевыми инфекциями на 18 % ниже, чем в 2018 году. Активность республиканских клещей длится до конца октября.