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Кому Минспорта доверило базу футбольного «Динамо» за 3,5 млн?

Новости
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В следующем году начнется ремонт тренировочной базы барнаульского «Динамо», которая уже много лет находится в аварийном состоянии, передает пресс-служба алтайского Минспорта.

В начале года базу решено было включить в Краевую адресную инвестиционную программу. 26 августа заключен контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции здания за 3,5 млн рублей (начальная цена тендера составляла 4 млн). Она должна быть готова до конца ноября.

Подрядчиком стала омская компания «Ютис+», зарегистрированная в 2003 году. В госзакупках фирма участвует лишь с позапрошлого года, и заказ алтайского Минспорта стал первым госконтрактом, который она получила.

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Возглавляет «Ютис+» Алена Шальнова, входящая в омский региональный совет по общественному контролю госзакупок и руководящая компанией «Византия», содержавшей ранее омский метромост через Иртыш (этот же тендер пытался выиграть «Ютис+»). Она же числится руководителем бывшего совладельца «Ютис+» – ООО «Омскагропромстрой». Владельцем последнего является известный омский предприниматель Виктор Титарев, возглавлявший с 2013 по 2015 год Омский аэропорт. До этого он руководил аэропортами Краснодара и Калининграда.

Обследование базы «Динамо» в конце прошлого года взялся выполнить «Центр экспертизы и геоизысканий» (ЦЭГ) из Татарстана. 2 августа в СМИ появилась информация о том, что две различные фирмы, оформленные на владельцев ЦЭГ, участвовали в тендерах Казанского медуниверситета, которые прокуратура сочла нарушающими антимонопольное законодательство.

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Тренировки на спортивной базе, расположенной по адресу: проспект Ленина, 152-а, проводят воспитанники СШОР по футболу «Динамо», футболисты «Динамо-Барнаул» и «Динамо-Алтай» (команда инваспортсменов). За последние годы здание, в котором находятся раздевалки, рабочие кабинеты и игровой зал, пришло в плачевное состояние. Протекает кровля, рушатся стены, плесень проникла в кабинеты. В зимнее время температура в помещениях колеблется у отметки +15 С.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: КП-Барнаул

Комментарии (1)

1000

Гость

Заголовок не корректен,если база "Динамо" то,там есть еще два футбольных поля! Скорее надо было заглавить ,как - Кому Минспорта доверила Основное ( Тренировочное), здание базы "Динамо" за 3,5 миллиона ? Так вы вводите в заблуждения..читателя и он мельком не читая основного материала,может подумать ,что будет отремонтированы.все обьекты там находящиеся

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