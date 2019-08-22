Алтайские единороссы создают кадровый резерв

Новости 30.08.2019 19:10 518

Резерв для внутренней ротации и участия в выборах создает «Единая Россия» в Алтайском крае. Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета 28 августа, сообщает пресс-служба реготделения партии.

По словам партийцев, резерв будут пополнять участники кадрового проекта «Политический лидер», участники высшей и региональной партийных школ, победители и участники партийных кадровых конкурсов и не только.

Известно, отбором кандидатов займется специальная комиссия. Итоговый список утвердит президиум.

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Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько обратил внимание, что готовить кадровый резерв для руководства местными отделениями и выдвижения на выборы любых уровней будут на основе существующей базы.