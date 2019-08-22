О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Алтайские единороссы создают кадровый резерв

Новости
518
0

Резерв для внутренней ротации и участия в выборах создает «Единая Россия» в Алтайском крае. Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета 28 августа, сообщает пресс-служба реготделения партии.

По словам партийцев, резерв будут пополнять участники кадрового проекта «Политический лидер», участники высшей и региональной партийных школ, победители и участники партийных кадровых конкурсов и не только.

Известно, отбором кандидатов займется специальная комиссия. Итоговый список утвердит президиум.

Единороссы прокомментировали скандал в Бийской гордуме  

Единороссы прокомментировали скандал в Бийской гордуме  

Новости

Речь также зашла об изменениях в законодательстве о декларациях

3981

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько обратил внимание, что готовить кадровый резерв для руководства местными отделениями и выдвижения на выборы любых уровней  будут на основе существующей базы.

«В марте у нас состоялась региональная партийная школа, которая будет проходить на постоянной основе. Более 30 человек с нашего региона прошли все этапы федерального проекта «Политический лидер», а шесть — вошли в число победителей. И в целом Алтайское региональное отделение открыто для тех, кто хочет участвовать в развитии нашего края»,  - пояснил Голобородько.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000