Врио главы Республики Алтай не пришел на дебаты с оппозицией

Новости 30.08.2019 18:40 468

Врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин не явился на дебаты со своими оппонентами. Дискуссия должна была состояться с кандидатом от КПРФ Виктором Ромашкиным и либерал-демократом Дмитрием Софроновым. Последний, к слову, также не пришел, в итоге эфирное время досталось кандидату-коммунисту.

Местные СМИ заявили о том, что Хорохордин предпочел провести встречу с избирателями лично. Однако, по данным телеграм-канала «Сибиряк», неявка Хорохордина связана с приездом в регион представителя администрации президента Вячеслава Смирнова, который решив, что врио губернатора к дебатам не готов, запретил ему открытую конфронтацию с оппонентами.

«Отсутствие кандидата Софронова на тех же дебатах – еще один вопиющий провал штаба врио. Технологи Хорохордина пытались убедить Софронова в том, чтобы он на дебатах «топил» Виктора Ромашкина и КПРФ, но кандидат от ЛДПР отказался исполнять подобное требование, аргументируя это весьма логично: «Вы уедете, а мне здесь жить», - говорится в сообщении ТГ-канала.

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Насколько эта информация соответствует истине, остается только догадываться. В любом случае, неучастие кандидатов в дебатах не прибавляет им очков.

Между тем Виктор Ромашкин получил возможность спокойно донести до избирателей свою программу, которую многие уже назвали подозрительно похожей на программу Хорохордина.

В эфире местного ГТРК коммунист заявил, что сельское хозяйство должно быть основной отраслью экономики Республики Алтай. Также, по словам кандидата в губернаторы, правительство региона должно состоять из местных кадров. Не забыл Виктор Ромашкин и про эффективность финансовых трат. Он перечислил и другие пункты, которые многие также считают выдержками из программы Хорохордина.

Напомним, что до выборов главы Республики Алтай осталось девять дней, а федеральные и некоторые региональные политологи прогнозируют второй тур.