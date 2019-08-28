Фигуранта дела об обрушении стены в Новосибирске отпустили за 200 тысяч рублей

Новости 30.08.2019 17:35 229

Центральный районный суд Новосибирска выпустил на свободу главного инженера Кузбасского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Александра Петрова, который является фигурантом по делу об обрушившейся стене насосной подстанции. Следствие ходатайствовало об его аресте. Однако мужчину отпустили под залог 200 тысяч рублей, передают РИА Новости.

«Избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде залога в сумме 200 тысяч рублей», - сказала судья Мария Шишкина.

Сам фигурант дела рассказал СМИ, что винит в гибели «своих людей» только себя, но не готов сказать, что послужило причиной ЧП.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла 29 августа. В Новосибирске на улице Ударной, 1/1а во время реконструкции двухэтажного дома рухнула стена. Всего на участке работали 13 человек.

Согласно обновленным данным, трое рабочих субподрядной организации погибли, один человек пострадал и доставлен в больницу. Пяти человек на момент обрушения в котловане не было, а еще четверо вовремя успели выбраться.

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Следователи в этот день задержали трех представителей компании-подрядчика. Следственный комитет завёл уголовное дело о нарушении правил проведения работ, повлекшем гибель двух и более человек. Речь идет об исполнительном директоре «Сибэнергомонтажа» Алексее Бочарове, главном инженере Кемеровского строительно-монтажного управления «Сибэнергомонтаж» Александре Петрове и начальнике Кемеровского управления «Сибэнергомонтаж» Михаиле Павлове.

На данный момент уголовное дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.