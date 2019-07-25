Почему барнаульский Горэлектротранс отказался от «невыгодных» трамваев из Москвы

Новости 30.08.2019 16:45 286

В Барнауле началась модернизация трамвайных вагонов по маршрутам №7 и №1. В пяти вагонах электротранспорта обновят ходовую часть и кузов, а также сделают трамваи более экономными – они будут потреблять в два раза меньше электроэнергии.

Как сообщает «МК на Алтае», внешний вид транспорта тоже преобразится – вагоны покрасят в желто-красные тона. Все ремонтные работы полностью спонсирует МУП «Горэлектротранс».

Запустить обновленные трамваи рассчитывают 1 сентября. На данный момент в ремонте нуждаются еще 200 вагонов Барнаула, отметили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что несколько городов Алтайского края, в том числе Барнаул, могут бесплатно получить списанные троллейбусы и трамваи из Москвы. На данный момент степень изношенности электротранспорта в краевом центре составляет около 95%.

Изношенные трамваи и троллейбусы на Алтае предложили обновить за счет Москвы Новости 25.07.2019 13:00 Общественники обратились с этой проблемой к губернатору края Виктору Томенко 958

Напомним, в субъектах СФО опыт уже есть опыт по безвозмездной передаче городского электротранспорта Москвы. В частности, это касается Новосибирской и Томской областей.

По информации СМИ, специалисты «Горэлектротранса» заявили, что приобретать списанные вагоны из столицы экономически невыгодно. Да и столичные трамваи другой модели. А это значит, придётся перестраивать ремонтные цеха.