Алтайская рекордсменка прокомментировала историю Шубенкова и манежа АлтГТУ

Новости 30.08.2019 14:50 458

Барнаульская бегунья Полина Миллер рассказала о своем отношении к манежу АлтГТУ, который не так давно стал причиной больших споров среди представителей спортивного сообщества и вуза.

Рекордсменка на дистанции 400 м призналась, что как и ее земляк Сергей Шубенков, она зимой тренируется в манеже. Об этом Полина Миллер рассказала в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«Летом я бываю на сборах в Новогорске и в Сочи, но зимой большую часть времени провожу в этом манеже. Там, конечно, ужасное покрытие, с дырками. Второе место для тренировок — это тир, где есть дорожки четыре длиной 60 метров. Там очень грязно и постоянно протекает крыша», - сказала Миллер.

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На вопрос, почему она не хочет переезжать в другой город, девушка заявила, что не думала об этом. Кроме того, Полина Миллер слышала о том, что история с манежем сейчас решается и есть реальные шансы, что возможность тренироваться там легкоатлетам все-таки останется.

Полина Миллер родилась 9 июня 2000 года в Барнауле. Чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров (2019). Чемпионка России в беге на 400 метров (2018).

Напомним, что скандал вокруг манежа в АлтГТУ начался, когда Сергей Шубенков заявил, что планируемые там ремонтные работы оставят местных легкоатлетов без возможности тренироваться. Ректор вуза Андрей Марков заявил, что манеж будет переоборудован под игровые виды спорта.

Стороны тогда не пришли к соглашению. Позднее стало известно, что в краевой столице может появиться новый манеж, строительство которого проспонсирует «Газпром». Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, который также является главой попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики. Сообщается, что строительство нового манежа может обойтись компании в 250 млн рублей.