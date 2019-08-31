Лучшие студенты АГМУ вместе с деканами и почетными гостями высадят голубые ели

Новости 30.08.2019 15:15 277

2 сентября в 9:00 в Алтайском государственном медицинском университете состоится линейка, посвященная началу учебного года. Торжественное мероприятие пройдет перед главным входом учебного корпуса №4 по адресу: ул. Папанинцев, 126.

С Днем знаний студентов поздравят ректор АГМУ Игорь Салдан, почетные гости – Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, депутаты Государственной Думы РФ от Алтайского края Валерий Елыкомов и Даниил Бессарабов, президент Медицинской палаты края Яков Шойхет.

По доброй традиции ректор вместе с почетными гостями вручит символические «Ключи знаний» лучшим первокурсникам каждого факультета, набравшим самые высокие баллы при поступлении в вуз.

Завершится торжественное мероприятие высадкой шести голубых елей в честь шести факультетов вуза. Вместе с ректором и почетными гостями елочки высадят деканы и лучшие студенты факультетов.

Праздничная линейка объединит более 1 тысячи первокурсников АГМУ. В Алтайский медицинский университет поступили представители 25 регионов страны и шести стран ближнего зарубежья. При этом знаковым достижением для вуза стало то, что почти 70% поступивших – это около 700 выпускников школ и медицинских колледжей Алтайского края, принявших решение остаться в родном регионе и сделавших выбор в пользу одного из лучших медицинских вузов Сибири. В 2019 году в вуз зачислено 293 целевика, из них 243 студента (83%) поступили в вуз, заключив договор с Министерством здравоохранения Алтайского края. Благодаря скоординированной работе АГМУ, Минздрава края и главных врачей на целевые места в вуз удалось привлечь наиболее подготовленных и одаренных абитуриентов и сохранить их для Алтайского края, а в перспективе – решить проблему дефицита медицинских кадров в отдаленных районах края. На 243 целевых места Минздрава Алтайского края претендовали более 800 человек, конкурс составил почти 4 человека на место. Добиться столь высоких результатов во многом помогает профориентационная работа со школьниками и студентами колледжей, которую вуз организует совместно с министерством здравоохранения региона при личном участии министра здравоохранения Дмитрия Попова.

93 студента зачислены на первый курс АГМУ с результатами 240 баллов и выше, 76 из них – это алтайские школьники, которые будут получать дополнительную материальную поддержку от вуза в течение первого года обучения. Впервые за многие годы в вуз поступило 7 стобалльников. Практически все студенты, зачисленные на бюджет, имеют индивидуальные достижения. Это школьники и выпускники медицинских колледжей, окончившие учебные заведения с отличием, победители статусных олимпиад, волонтеры и др. Всего в этом году в вуз поступили 170 золотых медалистов и около 50 выпускников колледжей с красными дипломами.

Алтайский медицинский университет готовит медицинские кадры для всего Алтайского края и других регионов России. Высокое качество образования выпускников подтверждается данными авторитетных исследований: АГМУ входит в ТОП 100 лучших вузов страны по версии Forbes, является лидером рейтинга востребованности вузов РФ, представлен в международном рейтинге вузов ARES-2018. В 2018 году АГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор» (2015 г. – 8-е место). По итогам рейтинга, составленного на основании Мониторинга эффективности деятельности вузов за 2017 год, АГМУ находится во второй лиге эффективных вузов и занимает 20-е место среди 1298 вузов России, пятое место среди 55 медицинских вузов страны и первое место в Алтайском крае. Впервые в 2018 году высший статус «Лучшие образовательные программы инновационной России» завоевали пять реализуемых вузом учебных программ («Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело»).

В вузе сильнейший профессорско-преподавательский состав: студентов обучают 2 член-корреспондента РАН, 120 докторов наук, 330 кандидатов наук, 1 заслуженный деятель науки РФ, 22 заслуженных врача РФ, 9 заслуженных работников высшей школы, ведущие врачи практического здравоохранения.

Алтайский государственный медицинский университет располагает 7 современными учебными корпусами, оборудованными лекционными залами и лабораториями для проведения научных и практических занятий, а также тремя собственными медицинскими клиниками и стоматологическим отделением. В составе студенческого городка АГМУ – четыре студенческих общежития, которые находятся в центре города.

На 6 факультетах университета (лечебном, педиатрическом, фармацевтическом, стоматологическом, медико-профилактическом, факультете иностранных студентов), а также в ординатуре и аспирантуре обучается 6130 человек, в том числе представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обучающиеся отрабатывают практические навыки в Симуляционном центре вуза и его филиалах, расположенных в крупнейших клиниках города.