Стали известны подробности смертельного столкновения двух поездов в Кузбассе

Новости 30.08.2019 14:10 478

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при столкновении поездов в Кемеровской области, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Ещё один пострадавший госпитализирован.

Отметим, трагедия произошла 29 августа в городе Киселевске. Как информирует региональный Следком, ЧП случилось в момент перестановки железнодорожных составов во время погрузки угля в грузовые вагоны.

Выяснилось, что на однопутном железнодорожном пути необщего пользования маневровый тепловоз ТЭМ 2 с 18 порожними вагонами столкнулся с составом из 17 порожних вагонов, стоящих на путях. При столкновении вагон сжал кабину, где находились три человека.

В результате 37-летний машинист и 32-летний помощник машиниста получили травмы, не совместимые с жизнью, 30-летнего составителя поездов госпитализировали.

В данным СМИ, что два поезда столкнулись на технологических путях обогатительной фабрики «Краснокаменская». В результате происшествия пути не пострадали, схода вагонов не произошло.

В Сети появилось видео с места происшествия. Автор пояснил, что вагон, в который врезался тепловоз, снимали с кабины состава с помощью спецтехники. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа