Как изменился барнаульский Дворец спорта за месяц до открытия

Новости 30.08.2019 13:35 411

Дворец спорта в Барнауле обрел нового хозяина и имя. На главной ледовой площадке города «Титов-Арене» работы идут полным ходом. В процессе глобальной реконструкции здание обновилось до неузнаваемости. Подробности – в сюжете «ТОЛКа».

Заместитель управляющего директора Евгений Мурашкин отметил, что «апгрейд» пережили арена, фойе, игровое поле, трибуны и не только. При этом полностью меняется холодильное, газовое, электрическое, вентиляционное и другие виды снабжения, все деревянные и пожароопасные конструкции, будут установлены сэндвич-панели. По его словам, чего ни коснись – все новое.

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«Фойе у нас полностью обновится. На данный момент рабочие на первый слой отшлифовали полы. Плюс идет реставрация колон здания, просто их нужно привести в надлежащий вид», - прокомментировал ход работ Мурашкин.

Среди особенностей ремонта - игровое поле было уменьшено. Также планируют поставить три дополнительных ряда зрительских мест, создать специальную детскую зону, сделать шесть раздевалок. По словам строителей, смонтирован мультимедийный куб, на котором будут показывать повторы игровых моментов и результат матча.

Планируется, что в фойе размесят лавочки с подогревом. «Изюминкой» ледовой арены станет большой мультимедийный экран на входе в «советский» Дворец, который будет вести прямую трансляцию всего, что происходит внутри здания.

Закрытый в сентябре 2018 года Дворец спорта обещают открыть уже через месяц. По крайней мере, так говорил Михаил Дроздов, новый владелец, который в январе выкупил здание.