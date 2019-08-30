Последнее летнее заседание БГД: фоторепортаж

Новости 30.08.2019 13:00 1428

Заседание Барнаульской городской Думы, состоявшееся 30 августа, интересовало всех тремя главными темами.

Вначале депутаты единогласно приняли заявление Сергея Дугина об отставке с поста главы Барнаула. Вторым ожидаемым вопросом стало принятие Генплана развития краевой столицы до 2036 года. За принятие документа проголосовали 31 депутат, "против" - пять.

Еще одной важной темой, которую от прессы частично закрыли, стало решение вопроса о сложении полномочий депутатов, предоставивших неверные сведения в своих декларациях.

Как и предполагалось, избранники проголосовали против лишения полномочий своих коллег, допустивших неточности в декларациях о доходах за 2017 год.