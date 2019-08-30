Начальник новосибирской колонии за деньги хотел выпустить заключенного

Новости 30.08.2019 12:50 2591

Сотрудник колонии строгого режима №2 в Новосибирске задержан по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК России.

Дело задержанного сейчас находится в фазе активного расследования. Как сообщает «Ъ», фигурантом дела является 43-летний подполковник внутренней службы Артем Евсеенко.

По имеющимся данным следствия, в среду, 28 августа, Евсеенко получил взятку в размере 1,3 млн рублей. Эти деньги ему были выданы за содействие в организации комфортных условий по содержанию осужденного, который находился в другой колонии. Еще одним условием стало предоставление ему в дальнейшем условно-досрочного освобождения.

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Так, как не доказано, что он мог повлиять на разрешение оговоренных вопросов с руководством другой колонии, то было возбуждено дело по статье УК о мошенничестве.

В пятницу, 30 августа Кировский районный суд Новосибирска будет рассматривать вопрос о мере пресечения для обвиняемого.