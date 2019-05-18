Полицейские остались безнаказанными за «штурм» дома барнаульской семьи?

30.08.2019 11:40 509

Семья Волжениных из Барнаула, в дом которых ворвались по ошибке бойцы отряда «Гром» в масках, продолжает бороться за справедливость. В Генпрокуратуре сообщили, что материалы этого дела направлены на дополнительную проверку.

В ведомстве отмечают, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Более того, Алтайский краевой суд в июне признал этот отказ незаконным. На руководителя следственного отдела по Ленинскому району Барнаула возложены обязанности устранить нарушения.

По словам пострадавшей Инги Волжениной, за этот год они дошли от прокуратуры Ленинского района Барнаула и районного суда до Генеральной прокуратуры и Алтайского краевого суда, где дело продвинулось.

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«Суд в июне отменил все предыдущие решения, а Генпрокуратура уже в августе положительно ответила на нашу жалобу. Мы хотим добиться правды, ведь служебная проверка установила виновных. Только они не понесли наказания. Судья Ленинского района ответила мне, что группа захвата сработала чётко, но краевой суд посчитал иначе», – цитируют «Реалии. Сибирь» слова Волжениной.

В апелляционном определении говорится, что нижестоящая инстанция не дала оценку доводам заявителя о нарушении сотрудниками полиции её конституционных прав. А также не учла результаты служебной проверки, которая установила, что нарушение закона допустили следователи.

Правоохранители и раньше не отрицали, что ошибка была. Оперуполномоченный Виктор Яковлев должным образом не проверил, кто проживает в доме, а следователь допустил «вскрытие жилого помещения» без достаточных на то причин, ведь семья не отказывалась отрыть дверь полиции. В итоге уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждать не сочли нужным.

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Напомним, 10 августа в 6 часов утра в дом семьи Волжениных ворвались люди в масках, разбив окно в доме на улице Логовской, 72. Позже выяснилось, что это были следователь и оперативники. Правоохранительные органы перепугали Ингу Волженину, её пожилую мать и четырёхлетнюю дочь. Самой хозяйке дома стеклом порезало руку.

По нелепой случайности, оперативники разыскивали подозреваемого в краже, который якобы прописан по данному адресу. Однако гражданин никогда не был здесь зарегистрирован.