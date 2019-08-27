Росстат: на Алтае девочек дешевле всего собирать в школу

Новости 30.08.2019 11:15 247

Росстат опубликовал данные о стоимости «Набора первоклассника», в который входят: рюкзак, ожежда, канцелярия, учебники, тетради и так далее. Впервые с 2016 года темпы роста стоимости набора оказались ниже темпов инфляции. Также выяснилось, что собрать в школу мальчика стоит дешевле, чем девочку почти на 20%. В среднем по России набор для мальчика стоит 18,5 тысяч рублей, в то время как для девочки – 23 тысячи.

В Республике Алтай зафиксированы самые дешевые в стране наборы для первоклассниц – один стоит менее 16 тысяч рублей (в Омской области – уже 17,5 тысяч). Набор для мальчиков в республике тоже одни из самых дешевых в России – его средняя стоимость составляет менее 14 тысяч рублей. На несколько сотен рублей дешевле комплект первоклассника стоит лишь в Ингушетии, а также Орловской и Омской областях.

Самые дорогие сборы в школу отмечаются в Чукотском (24,8 тысячи рублей для мальчика), Ненецком и Ямало-ненецком автономных округах, а также Камчатском (31,7 тысяча рублей для девочки) и Хабаровском краях.