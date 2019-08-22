Застройщики перестали возводить новые ТЦ в Барнауле

Новости 30.08.2019 9:45 471

Темпы строительства коммерческой недвижимости замедлились в краевом центре. Рынок коммерческой недвижимости в Барнауле переживает небывалый спад.

По данным «Алтайского портала недвижимости», в первом полугодии 2019 года в регионах России открылось лишь шесть крупных торговых центров. Их суммарная арендопригодная площадью составила 194,2 тысячи квадратных метров. Это в 7,6 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года. Иными словами, если сравнить с предыдущими годами, то это меньше в десятки раз.

Что касается Барнаула и Алтайского края таких объектов за последний год и вовсе не появилось. Последний крупный ТРЦ «Gallaxy» здесь достроили в 2017-м году. До этого в Барнауле один за одним запускали такие комплексы, как «Гулливер-парк», «Волна», «Арена» и т. д.

Двойной удар: французский ритейлер покидает Барнаул Новости 22.08.2019 15:35 В октябре «Ашан» съезжает из ТРЦ Galaxy и ТЦ «Волна» и покидает Барнаул 1537

По словам экспертов, в Барнауле наметилась новая тенденция – рост численности мелких магазинов формата «у дома», которым уступают крупные продуктовые гипермаркеты. В последнее время увеличивалось количество сданных новостроек, а в 90% таких объектов первые этажи как раз отданы предприятиям торговли и бытового обслуживания.

Цены стабильны, их стоимость варьируются от места расположения, наличия ремонта и этажа (наиболее популярен первый, наименее – подвал и второй). Такой процесс в сфере недвижимости делает строительство новых крупных моллов невостребованным.

Упали в цене: ТЦ «Норд-Вест» и «Пассаж» снова продают в Барнауле Новости 05.07.2019 12:20 Год назад объекты продавали за 500 млн рублей и 400 млн рублей 1246

Отмечается, что в открытых ранее крупных ТЦ города торговые площади не пустуют. Например, сейчас имеются лишь единичные объявления об аренде площадей в БЦ «Ледокол», ТОЦ «Гулливер-Парк», ТЦ «Седьмой континент», «Старый базар». Ранее сообщалось, что здания ТД «Пассаж» и старейший в городе ТЦ «Норд-Вест» больше года не могут найти покупателей. Цена за «Норд-Вест» 400 млн рублей, а за «Пассаж» - 300 млн рублей. Оба ТЦ уже пытались продать год назад в августе, тогда они стоили на 100 млн дороже каждый.

Кстати, в крупных городах наблюдается перенасыщение подобными площадями, а в малых населенных пунктах – наоборот, нехватка. Именно туда и заходят инвесторы. Среди российских городов, отличившихся большими объемами строительства ТРЦ в текущем году, оказались Пятигорск, Кисловодск, Мурманск, Нижневартовск, Каменск-Уральский и не только. Так, в целом за 2018 год в регионах было введено 117,5 тысяч квадратных метров общей арендопригодной площади. Это минимальный рекорд с 2015 года.