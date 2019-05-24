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Жители села на Алтае получат компенсации за испорченное жилье в канун больших выборов

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Подвалы и приусадебные участки оказались подтопленными в селе Партизанский Лог Республики Алтай, где на прошлой неделе прошли сильные дожди. Информация размещена на сайте правительства региона.

"Сильные ливни прошли в регионе 22-23 августа. В результате подтопленными оказались подвалы и приусадебные участки в 22 домах, где проживает 59 человек. Врио главы региона Олег Хорохордин распорядился выплатить пострадавшему населению компенсации - от 5 тысяч рублей и выше, в зависимости от причиненного ущерба", - пишет "Интерфакс-Сибирь".

Подтопления произошли из-за того, что осадки переполнили ливневые ямы в поселке. Кроме того, на ручье Малиновом, который впадает в реку Майма, произошли заторы и вся вода пошла на приусадебные участки.

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К ликвидации происшествия привлечена техника для разбора завалов и обеспечения водоотвода. Работы продолжаются до сих пор.

"Техника будет работать здесь, вычищая всю ливневую канализацию на улицах. Естественный уклон почвы здесь приводит к тому, что после переполнения водоемов лишняя вода уходит в сторону приусадебных участков, поскольку построенные по программе берегоукрепления дамбы препятствуют стоку воды в реку Майма. По проекту здесь должны быть водопропускные трубы, пока эти работы не выполнены. Я поручил ускорить работу, чтобы подобная ситуация не повторялась", - заявил Олег Хорохордин.

«Работы по берегоукреплению не завершены, так что эту ситуацию мы исправим», - сказала глава администрации Горно-Алтайска Ольга Сафронова. Кроме того, она пояснила, что жителям пострадавших домовладений будут выплачены компенсации. Сейчас оформляется документация, выплаты планируется начать на следующей неделе.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-republic.ru

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