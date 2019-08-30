Вячеслав Франк возглавил борьбу с коррупцией в Барнауле

Стал известен состав Совета по противодействию коррупции администрации Барнаула. Соответствующее постановление накануне опубликовано на офсайте города. Основными задачами органа является разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в мэрии, а также на устранение причин и условий, порождающих коррупцию.
Председателем совета стал врио главы Барнаула Вячеслав Франк. Его заместителем назначен замглавы городской администрации по экономической политике Вячеслав Химочка. Секретарем - помощник замглавы города Карина Караваева.
Глава города подписал постановление о новой структуре в мэрии
Кроме того, в состав Совета вошли 4 заместителя главы города. Это Александр Артемов (по социальной политике), Анатолий Воронков (по дорожно-благоустроительному комплексу), Сергей Демин (по градостроительству и земельным отношениям), а также Андрей Федоров (и.о. замглавы города по городскому хозяйству).
Также в Совете оказались представлены руководители администраций всех пяти районов Барнаула: Михаил Звягинцев (Железнодорожный), Александр Михалдыкин (Ленинский), Вячеслав Новиков (Октябрьский), Максим Сабына (Центральный), Сергей Татьянин (Индустриальный).
Из числа чиновников, руководящих профильными комитетами, в новый орган вошли: Геннадий Королев (общественных связей и безопасности), Софья Решетникова (по кадрам и муниципальной службе), Надежда Тиньгаева (по финансам, налоговой и кредитной политике), Екатерина Шаповалова (правовой).
Наконец, замыкают список управделами мэрии, председатель организационно-контрольного комитета Юрий Еремеев, председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель, советник главы города Александр Нарожный, депутат местной гордумы Иван Огнев и начальник барнаульской полиции Максим Гердт.
Таким образом в состав антикоррупционного совета вошли 20 барнаульских чиновников и один депутат БГД. Основной формой деятельности данной структуры являются заседания, которые проводятся ежеквартально.
Обзор самых нашумевших коррупционных дел в Алтайском крае в 2019 году
Напомним, в июне на тот момент глава города Сергей Дугин высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства в стенах мэрии, заявив: "Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения".
Распоряжение датировано 6 июня
Позже стало известно, что градоначальник уволил своего заместителя по городскому хозяйству Александра Алексеенко, которому в настоящее время инкриминируют получение взятки.
Позднее из администрации города уволился председатель комитета по физкультуре и спорту Барнаула Алексей Каретников. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело.
Алексею Каретникову грозит лишение свободы до 6 лет
это пипец... этот тип возглавил борьбу с коррупцией........ Томенко очнись! или будете закрывать на это глаза в благодарность за избрание....
Вся эта прикентовка и есть воровской состав администрации города Барнаула во главе с Франком, только еще Боброва забыли