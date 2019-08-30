Армия, пенсии, дроны: что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Новости 30.08.2019 7:10 1657

Начало календарной осени в России будет ознаменовано не только традиционным празднованием Дня знаний, но и вступлением в силу новых законов. С 1 сентября вступят в силу законы, затрагивающие права призывников, пенсионеров и даже владельцев беспилотников.

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О том, что изменится в жизни россиян с нового месяца, читайте в материале «Политсибру».

За нотариуса

Жители населенных пунктов, столкнувшиеся с отсутствием возможности воспользоваться услугами нотариуса, с 1 сентября смогут обратиться за некоторыми его услугами к главе местной администрации и специально уполномоченным лицам. Обратиться к ним могут только прописанные в населенном пункте граждане.

Добровольная армия

Граждане призывного возраста, имеющие право на отсрочку от призыва в вооруженные силы России, с 1 сентября смогут отказаться от данного права. При желании отказа от отсрочки они могут обратиться с заявлением в призывную комиссию.

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Надбавка сельским пенсионерам

В первый день осени завершится беззаявительный перерасчет пенсий для жителей сельской местности. При условии наличия трудового стажа работы в сельском хозяйстве сроком в 30 лет, граждане смогут рассчитывать на прибавку размером 1333 рубля в месяц.

Европротокол live

Оформить европротокол можно будет онлайн через портал Госуслуг. Эта форма позволяет водителям в электронном виде заполнить извещение о ДТП, оформленное без присутствия сотрудников ГИБДД.

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Упрощение кадастровых работ

С 1 сентября вступит в силу закон, который упростит проведение комплексных кадастровых работ. Это позволит юрлицам самостоятельно осуществлять кадастровые работы без оформления договора подряда.

Контроль беспилотников

Дроны, взлетной массой от 0,25 до 30 кг необходимо будет ставить на учет в Росавиации. Кроме того, сделать это необходимо будет в течение 10 дней со дня покупки либо ввоза беспилотника. Помимо этого, нужно будет регистрировать самодельные летательные аппараты.

Билетная "мафия"

С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи и возврата билетов, что станет препятствием для перекупщиков. Распространять билеты получат право лишь те организации, с которыми у театров заключен договор. Комиссия не может превышать 10% от стоимости покупки. Также ужесточаются правила возврата билетов. Полную стоимость можно будет вернуть не позднее, чем за 10 дней до начала самого мероприятия.