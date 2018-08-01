Круизный теплоход с интуристами чуть не сел на мель на Оби

Новости 29.08.2019 18:50 552

Теплоход, принадлежавший экс-депутату Заксобрания Новосибирской области от «Единой России», застрял в Томске на трое суток. На борту судна находятся 42 пассажира – туристы из Германии и Швейцарии.

По данным ТАСС, причиной происшествия стало падение уровня воды на реке Обь. Судно следовало по маршруту Новосибирск - Салехард - Новосибирск.

Теплоход с туристами должен был отплыть 28 августа, но теперь дата перенесена на 31-ое число. «У них здесь есть программа развлекательная, сегодня в сторону Северска поедут», - прокомментировали ситуацию в справочной службе городского речного вокзала.

Собеседница уточнила, на данный момент экипаж туристического теплохода ждет сброса на Новосибирской ГЭС, чтобы уровень воды на реке поднялся, и судно могло вернуться. При плохом сценарии туристов планируется отправить в Новосибирск на автобусе.

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Любопытно, по данным СМИ, речь идет о теплоходе «Ремикс». Поговаривают, именно на нем экс-депутат Александр Илющенко дал взятку бывшему мэру Бердска от КПРФ Илье Потапову.

"Тайга.инфо" отмечает, что в июне 2016 года, спустя 20 лет, возродилась система теплоходных круизов на территории Томской области. Теплоход «Ремикс» был в собственности экс-депутата Илющенко. Он был соучредителем транспортной компании СК «Норд-Вест», которая в настоящий момент находится в процессе реорганизации, и занимается водными перевозками.