О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

СК начал расследование дела о загрязнении окружающей среды в Барнауле

Новости
327
0

Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУСКа.

Отделом СК по Ленинскому району начато расследование по факту захоронения химических веществ, повлекших загрязнение окружающей среды. В частности речь идет о порчи плодородного слоя почвы.

В ходе предварительного следствия установлено, что между компаниями ООО «Строй Сити и ООО «Нортек» был заключен договор подряда по утилизации нефтешлама, который был получен в результате демонтажа резервуаров.

Летом текущего года, подрядчик захоронил опасные вещества на одном из земельных участков в Барнауле. Данный участок не был внесен в реестр объектов размещения отходов, хранения и обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение противоречило нормам федерального законодательства.

К расследованию подключились сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Расследование находится в активной стадии. Сейчас ведется сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств происшествия.

Сразу несколько ведомств проверяют факт загрязнения реки Пивоварки в Барнауле

Сразу несколько ведомств проверяют факт загрязнения реки Пивоварки в Барнауле

Новости

Расследование ведется с 22 июля

746

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000