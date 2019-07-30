СК начал расследование дела о загрязнении окружающей среды в Барнауле

Новости 29.08.2019 18:10 327

Следственный комитет России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУСКа.

Отделом СК по Ленинскому району начато расследование по факту захоронения химических веществ, повлекших загрязнение окружающей среды. В частности речь идет о порчи плодородного слоя почвы.

В ходе предварительного следствия установлено, что между компаниями ООО «Строй Сити и ООО «Нортек» был заключен договор подряда по утилизации нефтешлама, который был получен в результате демонтажа резервуаров.

Летом текущего года, подрядчик захоронил опасные вещества на одном из земельных участков в Барнауле. Данный участок не был внесен в реестр объектов размещения отходов, хранения и обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение противоречило нормам федерального законодательства.

К расследованию подключились сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Расследование находится в активной стадии. Сейчас ведется сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств происшествия.