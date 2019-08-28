Суд отказался снимать Анатолия Локтя с выборов мэра Новосибирска

Центральный райсуд Новосибирска отказал в снятии мэра Новосибирска Анатолия Локтя с выборов. Об этом сообщает «Коммерсант».
Иск подал во вторник Виктор Козодой – бывший замгубернатора Новосибирской области, ныне баллотирующийся в мэры областного центра от «Справедливой России». Он обвинил Локтя в незаконной агитации с использованием служебного положения. Однако суд счел обвинения необоснованными.
«Административный истец не представил доказательств того, что кандидат допустил использование своего служебного положения путем использования преимущественного доступа к средствам массовой информации. Оставить исковые требования Виктора Козодоя без удовлетворения»,— гласит текст судебного решения.
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Козодой заявил, что намерен подать апелляцию и добиться победы».
Политолог Сергей Козлов отметил, что, в первую очередь, кандидаты работают на будущее, потому что выборы мэра — не последняя электоральная кампания.
«Главная цель — это самопиар, повышение уровня своей медийности, а учитывая то, что избирательная кампания протекает вяло, об этом событии напишут все СМИ. Подать в суд — прекрасный способ заявить о себе как о человеке, «который по-настоящему борется»,— пояснил Козлов.