О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Сергей Дугин официально покинул пост главы Барнаула

Новости
1357
0

Решение об отставке Сергея Дугина принято окончательно. Формальная процедура состоялась на сессии Барнаульской городской Думы 30 августа.

БГД проводит первое заседание после летних каникул. Первым делом в пятницу депутаты рассмотрели вопрос о  досрочном прекращении полномочий главы города. Докладчиком стал зампредседателя БГД Сергей Струченко.

За отставку Сергея Дугина единодушно проголосовали все 36 депутатов, присутствующих на заседании.

Почему ушел Дугин, и что ждет Барнаул дальше – депутаты и политологи об отставке мэра

Почему ушел Дугин, и что ждет Барнаул дальше – депутаты и политологи об отставке мэра

Новости

30 августа БГД рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий градоначальника

3354

Напомним, что об отставке Дугина стало известно 15 августа. В тот день глава Барнаула написал заявление о досрочном сложении полномочий. Свой пост он занимал с 25 декабря 2015 года, позднее, 1 декабря 2017 года, был переизбран депутатами Барнаульской гордмы.

Неожиданный, молодой, открытый: каким видят будущего главу Барнаула

Неожиданный, молодой, открытый: каким видят будущего главу Барнаула

Новости

Авторская колонка Аллы Филипповой специально для "Политсибру"

2009

В настоящее время временно исполняет обязанности главы города первый заместитель главы городской администрации Вячеслав Франк.

По действующему законодательству, вскоре будет объявлен конкурс. Окончательное решение по градоначальнику примут депутаты БГД.

Когда начнется конкурс на должность нового главы Барнаула

Когда начнется конкурс на должность нового главы Барнаула

Новости

Итоговое решение по кандидатурам будут принимать депутаты БГД

1909

Автор: Александр Ламберт

Фото: Олег Укладов

Комментарии (0)

1000