Сергей Дугин официально покинул пост главы Барнаула

Новости 30.08.2019 9:10 1357

Решение об отставке Сергея Дугина принято окончательно. Формальная процедура состоялась на сессии Барнаульской городской Думы 30 августа.

БГД проводит первое заседание после летних каникул. Первым делом в пятницу депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города. Докладчиком стал зампредседателя БГД Сергей Струченко.

За отставку Сергея Дугина единодушно проголосовали все 36 депутатов, присутствующих на заседании.

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Напомним, что об отставке Дугина стало известно 15 августа. В тот день глава Барнаула написал заявление о досрочном сложении полномочий. Свой пост он занимал с 25 декабря 2015 года, позднее, 1 декабря 2017 года, был переизбран депутатами Барнаульской гордмы.

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В настоящее время временно исполняет обязанности главы города первый заместитель главы городской администрации Вячеслав Франк.

По действующему законодательству, вскоре будет объявлен конкурс. Окончательное решение по градоначальнику примут депутаты БГД.