Сергей Дугин официально покинул пост главы Барнаула

Решение об отставке Сергея Дугина принято окончательно. Формальная процедура состоялась на сессии Барнаульской городской Думы 30 августа.
БГД проводит первое заседание после летних каникул. Первым делом в пятницу депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города. Докладчиком стал зампредседателя БГД Сергей Струченко.
За отставку Сергея Дугина единодушно проголосовали все 36 депутатов, присутствующих на заседании.
30 августа БГД рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий градоначальника
Напомним, что об отставке Дугина стало известно 15 августа. В тот день глава Барнаула написал заявление о досрочном сложении полномочий. Свой пост он занимал с 25 декабря 2015 года, позднее, 1 декабря 2017 года, был переизбран депутатами Барнаульской гордмы.
Авторская колонка Аллы Филипповой специально для "Политсибру"
В настоящее время временно исполняет обязанности главы города первый заместитель главы городской администрации Вячеслав Франк.
По действующему законодательству, вскоре будет объявлен конкурс. Окончательное решение по градоначальнику примут депутаты БГД.
Итоговое решение по кандидатурам будут принимать депутаты БГД