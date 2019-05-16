Год без воды продержали женщину-инвалида алтайские коммунальщики

Новости 29.08.2019 17:15 355

Второй год в квартире жительницы Алейска Нины Полушкиной нет горячей воды – коммунальщики присоединили к новой котельной. Неисправность устранили, но ненадолго. Женщина - инвалид долгое время пыталась добиться справедливости - безрезультатно. Подробности – в материале «АиФ-Алтай».

«До 2018 года мы были присоединены к котельной мелькомбината. В 2014 году начались первые проблемы с водой. Тогда мне удалось выиграть суд, и четыре года вода шла чистая с хорошим напором. Однако в июле прошлого года нас присоединили к новой котельной, и проблема вернулась: вода либо вообще не течет, либо течет, но грязная», - рассказывает Нина Григорьевна.

В итоге, пройдя через многие инстанции, жительница Алейска так и не смогла отстоять свое право на воду. Женщина является инвалидом и не может нормально помыться больше года. Так как в доме не проведен газ, воду приходиться греть в чайниках на электроплитах.

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Между тем заместитель главы администрации Андрей Каратаев утверждает, что ситуация находится на контроле. По его словам, в квартирах многие поставили электрические нагреватели, и начались проблемы с забором воды.