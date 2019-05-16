Год без воды продержали женщину-инвалида алтайские коммунальщики

Второй год в квартире жительницы Алейска Нины Полушкиной нет горячей воды – коммунальщики присоединили к новой котельной. Неисправность устранили, но ненадолго. Женщина - инвалид долгое время пыталась добиться справедливости - безрезультатно. Подробности – в материале «АиФ-Алтай».
«До 2018 года мы были присоединены к котельной мелькомбината. В 2014 году начались первые проблемы с водой. Тогда мне удалось выиграть суд, и четыре года вода шла чистая с хорошим напором. Однако в июле прошлого года нас присоединили к новой котельной, и проблема вернулась: вода либо вообще не течет, либо течет, но грязная», - рассказывает Нина Григорьевна.
В итоге, пройдя через многие инстанции, жительница Алейска так и не смогла отстоять свое право на воду. Женщина является инвалидом и не может нормально помыться больше года. Так как в доме не проведен газ, воду приходиться греть в чайниках на электроплитах.
Жители обратились в общественную организацию «Гражданский патруль»
Между тем заместитель главы администрации Андрей Каратаев утверждает, что ситуация находится на контроле. По его словам, в квартирах многие поставили электрические нагреватели, и начались проблемы с забором воды.
«Она попросту стала ржаветь. Сейчас этой проблемой занимается экспертная организация. Мы заказали экспертизу. Ситуация находится на постоянном контроле, никто без дела не сидит. Думаю, что через неделю проблему решат», - отметил чиновник.