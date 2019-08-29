Фильмы для Алтайтурцентра «обесценил» московский «Снабженец»

По итогам аукциона на съемку цикла видеофильмов для Алтайтурцентра появились новые данные, вызывающие много вопросов.
На аукцион, согласно документам протокола, допущено 15 заявок (по итогам рассмотрения их первых частей). Непосредственно в торгах приняли участие 11 участников (возможно, остальные не явились или не захотели делать ставки). Странность заключается в том, что в одном из документов на портале госзакупок сообщается, что подано всего 10 заявок, причем пять из них не рассматривались (об отказе им в допуске информации нет). На каком основании заявки не были рассмотрены, неясно.
После рассмотрения вторых частей заявок соответствующими установленным требованиям были признаны всего пять претендентов. В их число вошли: ИП Евгений Калабин, сделавший ставку в размере 600 тысяч рублей, ООО «Профи» (500 тысяч), «Продюсерский центр Михалева» (355 тысяч) и ООО «Триумф-маркетинг» (205 тысяч). Победителем торгов стало ООО «Снабженец», предложившее отснять весь цикл видеоматериалов за 200 тысяч рублей – впятеро дешевле изначальной максимальной цены контракта, составлявшей 1 млн рублей.
Девять рекламных видеороликов продолжительностью 70 минут могут обойтись бюджету в 1 млн рублей
Это не первая демпинг-атака «Снабженца». Так, в июле фирма в 14 раз «сбила» цену на имиджевое видео для комитета по туризму Северной Осетии – до 350 тысяч рублей с первоначальных 5 млн.
Продакшн-студия «Снабженец» – зарегистрированная в конце ноябре московская компания, специализирующаяся на производстве видео- и кинофильмов, а также телепередач. Имеет лицензию на предоставление каналов связи. Директором и единственным владельцем компании указана Лидия Бугулова.
Накануне в Барнауле был разыгран тендер на создание серии рекламных видеофильмов
«Снабженец» участвует в госзакупках с момента создания. В этом году студия выиграла 24 тендера из 49, на которые подавала заявку. В портфеле фирмы есть заказы от госструктур по всей стране, в том числе, от алтайского Минздрава (фильмы о профилактике ВИЧ) и краевого управления по туризму (ролик о спортивном фестивале «Большой Алтай»).
«Политсибру» ранее уже упоминал о вопросе одного из участников аукциона: как снимать весенний и летний периоды, если срок изготовления фильмов осень-зима текущего года? Заказчик ответил, что исполнитель вправе использовать отснятые ранее материалы. Видимо, таковые у московской студии, по случайному совпадению, как раз есть.
Не исключены протесты и жалобы со стороны некоторых участников. В случае их поступления результаты аукциона могут быть пересмотрены.