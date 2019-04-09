Начальник алтайской Госавтоинспекции - о главных проблемах на дорогах

Новости 29.08.2019 16:25 549

За семь месяцев текущего года количество ДТП с участием детей увеличилось на 1,6%. Об этом 29 августа рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев в ходе пресс-конференции.

Цифры и факты

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в 2019 году в Алтайском крае количество зарегистрированных ДТП снизилось на 2,78%, число погибших сократилось на 4,61%, а раненых – на 1,87 %. На территории Барнаула зарегистрировано 610 аварий – это меньше на 9,4%, чем в прошлом году. В данных ДТП погиб 21 человек, снижение составило 19,2%.

Кроме того, в этом году удалось улучшить ситуацию, связанную с управлением транспорта в состоянии опьянения. Доля таких ДТП уменьшилась на 11% и составила 138 аварий. К слову, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 155 происшествий. Число погибших в «пьяных» ДТП уменьшилось на 41,5%, также стало меньше раненных на 1,4%.

Количество задержанных пьяных водителей, которые попали под уголовную ответственность, снизилось до 6 846 человек. Для сравнения, в 2018 году было задержано 7 141 человек.

«В последнее время в Алтайском крае остро стоял вопрос аварийности на пассажиро-перевозящем виде транспорта, много внимания и усилий уделялось его профилактике. Например, в текущем году удалось повысить ответственность должностных и юридических лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок. За отчетный период количество ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 23,8%. С целью выявления нарушителей в данной категории водителей использовались скрытые патрули на территории края», - отметил Перцев.

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ДТП с участием детей

Важно отметить, в этом году увеличилось количество ДТП с участием детей на 1,6%. В связи со складывающей ситуацией организуется целый комплекс дополнительных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей в целях снижения дорожно-транспортного травматизма на территории Алтайского края.

Например, Госавтоинспекция выступила с инициативой создания в каждом общеобразовательном учреждении «Родительского патруля», также в качестве организованы профилактические занятия с использованием трех передвижных комплексов - агитационных автобусов. Кроме того, на территории края выполнены такие мероприятия, как строительство освещения на 123 школьных переходах, установка 171 пешеходного перехода и светофоры, обустройство тротуаров.

Опасные перекрестки

В Барнауле очагами концентрации ДТП признаны несколько участков. В их числе перекрестки на ул. 40 лет Октября – Эмилии Алексеевой, на улице Попова, пр. Ленина - ул. Молодежная. Есть предложение установить искусственные дорожные неровности на каждом светофоре. Таким образом, будет снижаться скоростной режим.

За семь месяцев текущего года на территории края количество ДТП, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов уменьшилось на 9,4% и составила 453 аварии. Это 32,2% от всех зарегистрированных ДТП в крае. Кроме того, реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных дорожных условий. Такие меры позволили снизить ДТП с неудовлетворительными условиями на 8,4%.

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Камеры и штрафы

Еще одним эффективным инструментом в борьбе с правонарушителями является фото - и видеофиксация, всего в крае установлено 54 прибора. В 2019 году планируется установить еще 6 комплексов: на перекрестке пр. Ленина и ул. Гоголя, ул. Аванесова - ул. Кауфмана, ул. Попова-ул. Энтузиастов, Павловский тракт-ул. Советской Армии, пр. Ленина-ул. Матросова.

По собираемости штрафов ситуация в 2019 выглядит так: в прошлом году наложено штрафов на сумму 458 млн 855 тысяч рублей, в этом году - 532 млн 210 тысяч руб. За семь месяцев прошлого года оплачено 193 млн 696 тысяч, в 2019 году - 187 млн 693 тысячи руб.

Говоря об очередях в МРЭО и жалобах граждан на то, что невозможно поставить автомобиль на госучет, полковник отметил, что меры уже предприняты.