Начальник алтайской Госавтоинспекции - о главных проблемах на дорогах

За семь месяцев текущего года количество ДТП с участием детей увеличилось на 1,6%. Об этом 29 августа рассказал начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев в ходе пресс-конференции.
Цифры и факты
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в 2019 году в Алтайском крае количество зарегистрированных ДТП снизилось на 2,78%, число погибших сократилось на 4,61%, а раненых – на 1,87 %. На территории Барнаула зарегистрировано 610 аварий – это меньше на 9,4%, чем в прошлом году. В данных ДТП погиб 21 человек, снижение составило 19,2%.
Кроме того, в этом году удалось улучшить ситуацию, связанную с управлением транспорта в состоянии опьянения. Доля таких ДТП уменьшилась на 11% и составила 138 аварий. К слову, за аналогичный период прошлого года зафиксировано 155 происшествий. Число погибших в «пьяных» ДТП уменьшилось на 41,5%, также стало меньше раненных на 1,4%.
«В последнее время в Алтайском крае остро стоял вопрос аварийности на пассажиро-перевозящем виде транспорта, много внимания и усилий уделялось его профилактике. Например, в текущем году удалось повысить ответственность должностных и юридических лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок. За отчетный период количество ДТП по вине водителей автобусов уменьшилось на 23,8%. С целью выявления нарушителей в данной категории водителей использовались скрытые патрули на территории края», - отметил Перцев.
На 5% выросло и число раненных в результате таких аварий
ДТП с участием детей
Важно отметить, в этом году увеличилось количество ДТП с участием детей на 1,6%. В связи со складывающей ситуацией организуется целый комплекс дополнительных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей в целях снижения дорожно-транспортного травматизма на территории Алтайского края.
Например, Госавтоинспекция выступила с инициативой создания в каждом общеобразовательном учреждении «Родительского патруля», также в качестве организованы профилактические занятия с использованием трех передвижных комплексов - агитационных автобусов. Кроме того, на территории края выполнены такие мероприятия, как строительство освещения на 123 школьных переходах, установка 171 пешеходного перехода и светофоры, обустройство тротуаров.
Опасные перекрестки
В Барнауле очагами концентрации ДТП признаны несколько участков. В их числе перекрестки на ул. 40 лет Октября – Эмилии Алексеевой, на улице Попова, пр. Ленина - ул. Молодежная. Есть предложение установить искусственные дорожные неровности на каждом светофоре. Таким образом, будет снижаться скоростной режим.
За семь месяцев текущего года на территории края количество ДТП, связанных с наездом транспортных средств на пешеходов уменьшилось на 9,4% и составила 453 аварии. Это 32,2% от всех зарегистрированных ДТП в крае. Кроме того, реализован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных дорожных условий. Такие меры позволили снизить ДТП с неудовлетворительными условиями на 8,4%.
В 2018 году количество зарегистрированных ДТП снизилось на 6,6%
Камеры и штрафы
Еще одним эффективным инструментом в борьбе с правонарушителями является фото - и видеофиксация, всего в крае установлено 54 прибора. В 2019 году планируется установить еще 6 комплексов: на перекрестке пр. Ленина и ул. Гоголя, ул. Аванесова - ул. Кауфмана, ул. Попова-ул. Энтузиастов, Павловский тракт-ул. Советской Армии, пр. Ленина-ул. Матросова.
По собираемости штрафов ситуация в 2019 выглядит так: в прошлом году наложено штрафов на сумму 458 млн 855 тысяч рублей, в этом году - 532 млн 210 тысяч руб. За семь месяцев прошлого года оплачено 193 млн 696 тысяч, в 2019 году - 187 млн 693 тысячи руб.
Говоря об очередях в МРЭО и жалобах граждан на то, что невозможно поставить автомобиль на госучет, полковник отметил, что меры уже предприняты.
«Мы увеличили количество окон, работающих помимо портала госуслуг, так называемая живая очередь. Один пункт принимает до 70-80 человек. Данная ситуация связана с тем, что граждане, пользовались порталом госуслуг, чтобы получить 30-процентную скидку, но не учитывает требования налогового кодекса. Когда Госавтоиспекция уточнила правила оплаты госпошлины, меньше людей стало регистрироваться на портале госуслуг и шли напрямую, сейчас такой проблемы нет», - пояснил Перцев.