Алтайские эсеры предложили вернуть выборы мэра в Барнауле

Новости 29.08.2019 15:50 289

Несмотря на то, что вопрос введения всенародных выборов сити-менеджера в Барнауле не стоял в повестке сессии АКЗС, депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили всех поддержать инициативу.

Известно, что данный вопрос внесен в повестку на сентябрьскую сессию краевого парламента. Об этом сообщил руководитель фракции СР в АКЗС Александр Молотов.

«Мы предлагаем установить вариативность в порядке избрания глав муниципалитетов для нашего административного центра – города Барнаула. Почему это так? Ну, во-первых, есть общая позиция партии и фракции, что выборы мэров должны быть всенародными. В Барнауле это еще накладывается на неудачный опыт введения института сити-менеджмента, когда население города фактически через колено ломали, его устанавливая. И не очень удачные кандидатуры сити-менеджеров. Один был привлечен к уголовной ответственности, другой вроде как никуда не собирался, а в августе вдруг резко засобирался и ушел в отставку в преддверии отопительного сезона», - заявил Молотов.

Кроме того, депутат добавил, что эта инициатива поддерживается населением города Барнаула. По его словам, на разных площадках проведены достаточно релевантные опросы, проголосовало несколько тысяч человек, 80-90% поддерживают инициативу о возврате выборов мэра.

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Но опросами дело не кончилось, партия «Справедливая Россия» также начала процедуру сбора подписей в поддержку этой инициативы. Несмотря на то, что подписи собирали неделю, уже около тысячи единомышленников собрали.

«К сентябрьской сессии, я думаю, будет несколько тысяч. Поэтому, просьба у меня одна к вам: поддержать нашу инициативу, внимательно к ней отнестись, поучаствовать в круглом столе о возврате выборов мэра, который мы проведем в конце сентября. А коллег из Барнаульской городской Думы мы призываем не торопиться с назначением конкурса. Потому что есть запрос на возврат выборов, и я думаю, мы это докажем», - подытожил Александр Молотов.

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О чем еще говорили?

Так в ходе дискуссии по вопросу о внесении изменений в краевой закон об обращении с отходами производства и потребления Владислав Вакаев, заместитель руководителя фракции СР в АКЗС, высказал пожелание о возможном пересмотре тарифов в сторону снижения.

«Я призываю те органы исполнительной власти, от которых это зависит, посмотреть, как мы могли бы облегчить бремя непростой реформы для жителей Алтайского края», – заявил эсер.

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Его соратник по фракции Василий Железовский и вовсе заявил, что у него «не поворачивается язык назвать это реформой».

«Я полагаю, что реформа – это глубокие коренные преобразования, которые необходимо было начинать с технологии производства, а не перекладывать груз ответственности на и без того нищее население».

Также особое мнение высказали эсеры при обсуждении законопроекта о внесении изменений в региональный закон о противодействии коррупции. Александр Молотов признал, что закон важный и нужный. Он напомнил о том, что фракция СР всегда говорила о необходимости упрощения процедуры декларирования для депутатов муниципального уровня.

Очень важна дифференциация мер ответственности, которая устанавливается законом.

«Но я бы хотел обратить внимание на важный момент, – отмечает депутат. – Одним из принципов уголовного или административного права является принцип неотвратимости наказания. У нас во фракции есть такое ощущение, что затягивание принятия этого закона по сути своей может привести к уходу от ответственности тех депутатов Барнаульской и Бийской городских дум, которые находятся под дамокловым мечом. На самом деле в законопроекте сказано, что устанавливается порядок привлечения к ответственности, где срок применения мер ответственности не может превышать шесть месяцев со дня поступления информации об установлении фактов недостоверности. Эти факты были установлены у кого-то в июле, у кого-то весной. А мы сейчас примем в первом, потом во втором чтении. Потом муниципалитеты установят порядок, и вот они шесть месяцев со дня установления уже прошли. Соответственно, привлечь к ответственности этих товарищей мы уже не сможем. Мы категорически против такого подхода, и фракция СР призывает рассмотреть законопроект в двух чтениях на этой сессии».

Однако данный призыв не нашел поддержки большинства депутатов.