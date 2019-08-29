Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выступил с публичным обращением в поддержку кандидата на пост главы Республики Алтай Виктора Ромашкина.
Свое обращение он записал на видео.
На видео Грудинин, явно оговорившись, назвал Республику Алтай краем.
«Если вы хотите, чтобы в вашем крае прекратился беспредел чиновников, повышение тарифов, чтобы была бесплатная медицина, вам нужно прийти на выборы 8 сентября и проголосовать за нашего кандидата», - сказал Павел Грудинин.
В видео, политик характеризует Ромашкина, как человека, хорошо знающего регион и крепкого хозяйственника.
На сайте change.org пользователи сети собирают подписи под петицией
Напомним, что выборы в Республике Алтай состоятся в Единый день голосования 8 сентября. На пост высшего должностного лица региона претендуют единоросс Олег Хорохордин, коммунист Виктор Ромашкин и член ЛДПР Дмитрий Софронов.
Ранее, стало известно, что по данным кремлевских экспертов, почти во всех регионах России глав регионов выберут в первом туре. Исключение составили только Вологодская область и Республика Алтай, где сохраняются самые высокие риски.
Риск второго тура сохраняется в двух регионах
Голосуйте против Единороссов!
КПРФ. 70 лет уничтожали русский народ к ним нет доверия
Может сделает заслон китайцам
Голосуйте против партии ,которая растоптала свой народ за последние 20 лет
Гоните Едросов отовсюду, они вообще отменят государственные пенсии На встрече с жителями Саратова спикер Госдумы Володин заявил, что само существование государственных пенсий находится под вопросом, поскольку "пенсионная система имеет дефицит", который приходится заполнять за счет федерального бюджета. "В ней вот такая дыра", - описал он состояние пенсионной системы. "Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - сказал Володин.
Вообще кого не спросишь, всем не нравиться текущая власть, не нищим пенсионерам, не закредитованным бизнесменам, откуда 59%
Вообще кого не спросишь, всем не нравиться текущая власть, не нищим пенсионерам, не закредитованным бизнесменам, откуда 59%
Я за КПРФ. Нужно поддержать этих ребят. Надеюсь, что у них получится. А едросню пора уже отправить на помойку.
Долой Едросов
Может,но не получит.Нужно гнать из власти врагов народа от партии воров и мерзавце ЕР.