В вашем крае: Павел Грудинин поддержал кандидата от КПРФ на пост главы Алтая

Новости 29.08.2019 15:20 2097

Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выступил с публичным обращением в поддержку кандидата на пост главы Республики Алтай Виктора Ромашкина.

Свое обращение он записал на видео.

На видео Грудинин, явно оговорившись, назвал Республику Алтай краем.

«Если вы хотите, чтобы в вашем крае прекратился беспредел чиновников, повышение тарифов, чтобы была бесплатная медицина, вам нужно прийти на выборы 8 сентября и проголосовать за нашего кандидата», - сказал Павел Грудинин.

В видео, политик характеризует Ромашкина, как человека, хорошо знающего регион и крепкого хозяйственника.

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Напомним, что выборы в Республике Алтай состоятся в Единый день голосования 8 сентября. На пост высшего должностного лица региона претендуют единоросс Олег Хорохордин, коммунист Виктор Ромашкин и член ЛДПР Дмитрий Софронов.

Ранее, стало известно, что по данным кремлевских экспертов, почти во всех регионах России глав регионов выберут в первом туре. Исключение составили только Вологодская область и Республика Алтай, где сохраняются самые высокие риски.