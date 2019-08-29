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В вашем крае: Павел Грудинин поддержал кандидата от КПРФ на пост главы Алтая

Новости
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Экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин выступил с публичным обращением в поддержку кандидата на пост главы Республики Алтай Виктора Ромашкина.

Свое обращение он записал на видео.

На видео Грудинин, явно оговорившись, назвал Республику Алтай краем.

«Если вы хотите, чтобы в вашем крае прекратился беспредел чиновников, повышение тарифов, чтобы была бесплатная медицина, вам нужно прийти на выборы 8 сентября и проголосовать за нашего кандидата», - сказал Павел Грудинин.

В видео, политик характеризует Ромашкина, как человека, хорошо знающего регион и крепкого хозяйственника.

Коммуниста Павла Грудинина хотят видеть главой Республики Алтай

Коммуниста Павла Грудинина хотят видеть главой Республики Алтай

На сайте change.org пользователи сети собирают подписи под петицией

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Напомним, что выборы в Республике Алтай состоятся в Единый день голосования 8 сентября. На пост высшего должностного лица региона претендуют единоросс Олег Хорохордин, коммунист Виктор Ромашкин и член ЛДПР Дмитрий Софронов.

Ранее, стало известно, что по данным кремлевских экспертов, почти во всех регионах России глав регионов выберут в первом туре. Исключение составили только Вологодская область и Республика Алтай, где сохраняются самые высокие риски.

Олег Хорохордин может получить 59% на выборах главы Республики Алтай

Олег Хорохордин может получить 59% на выборах главы Республики Алтай

Новости

Риск второго тура сохраняется в двух регионах

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (16)

1000

михаил

Может,но не получит.Нужно гнать из власти врагов народа от партии воров и мерзавце ЕР.

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Сергей
михаил, единороссы - это опора созданного подлым Путиным в нашей стране реального фашизма. Фашизм — это обобщённое название политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в широком понимании), антилиберализм, ксенофобию, реваншизм и шовинизм, антикоммунизм, вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде случаев, синдикализм, расизм и политику геноцида. Недовольство россиян (и особенно молодежи) существующим в стране фашистским режимом Путина способно расти до победного конца над сим режимом, до восстановления в России конституционного строя.
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Олег

Голосуйте против Единороссов!

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Антон

КПРФ. 70 лет уничтожали русский народ к ним нет доверия

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Гость
Антон , ты дебил
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Сергей
Антон , КПРФ в советское время не было а были такие коммунисты как Путин (в КГБ беспартийному вход был закрыт).
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Гость
Антон , а к МЕДВЕПУТАМ есть у тебя доверие????
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миша
Сергей, путина поставила братва сами видите зачем и таких как он в 70 на руководящие не пролезть разве что каким нибудь инструктором да посмотрите кем он был ранее в офицерском клубе как сейчас говорять нелегалом и это в соц лагере смешно хоть бы думали когда писали ведь клуб посещали офицеры гдр и советские и мало ли что они болтали по пьяни а надо было знать и думаю вымышленное надо для того чтобы не нашли того кто их сдал проверьте биографии кто был на руководящих постах по их биографии а путин кто? кем он был и прошу не верьте этим пропагандонам они завтра будут путина поливать мама не горюй тот же соловьёв киселёв и прочие псевдо патриоты
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гость

Может сделает заслон китайцам

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Алексей

Голосуйте против партии ,которая растоптала свой народ за последние 20 лет

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Олег

Гоните Едросов отовсюду, они вообще отменят государственные пенсии На встрече с жителями Саратова спикер Госдумы Володин заявил, что само существование государственных пенсий находится под вопросом, поскольку "пенсионная система имеет дефицит", который приходится заполнять за счет федерального бюджета. "В ней вот такая дыра", - описал он состояние пенсионной системы. "Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - сказал Володин.

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Дмитрий

Вообще кого не спросишь, всем не нравиться текущая власть, не нищим пенсионерам, не закредитованным бизнесменам, откуда 59%

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Дмитрий

Вообще кого не спросишь, всем не нравиться текущая власть, не нищим пенсионерам, не закредитованным бизнесменам, откуда 59%

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Александр Да надо за КПРФ .надоели эти клоуны. Больше не за кого.
Дмитрий,
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Андрей.

Я за КПРФ. Нужно поддержать этих ребят. Надеюсь, что у них получится. А едросню пора уже отправить на помойку.

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Гость

Долой Едросов

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