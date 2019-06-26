Алтайский депутат обвиняется в убийстве и избиении двоих людей

Новости 29.08.2019 14:55 624

Следственный комитет России по Алтайскому краю завершил расследование очередного уголовного дела в отношении депутата Алтайского районного Собрания депутатов, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По данным «Политсибру», речь идет о Романе Бруннере. Известно, что в январе 2019 года он избил возле одного из магазинов 34-летнего местного жителя. В результате побоев, потерпевшему удалили селезенку.

Сообщается, что в ходе следствия Бруннер свою вину отрицал, однако собрано достаточно доказательств и дело передано в суд.

Следует заметить, что это не первое уголовное дело Романа Бруннера. В мае текущего года было завершено дело о причинении в 2014 году тяжкого вреда здоровью сотруднику предприятия, которого сам депутат и возглавляет. В итоге потерпевший от побоев скончался. Дело также рассматривается в суде.

Кроме того, его обвиняют в угрозе убийством, свидетелю по данному делу. Именно тогда, из-за отсутствия показаний Бруннеру удалось избежать наказания.

ЧП произошло, после того как директор ООО «Бруно» поручил двоим односельчанам, которые работали на него неофициально, сделать работу, расплатившись спиртным. Работники вы выполнили свои обязанности до конца. Вместо этого они принялись распивать полученный алкоголь. Из-за этого Бруннер избил битой одного из мужчин, который и скончался позднее в медучреждении. Свою вину он также отрицает.

Сейчас депутат находится под стражей.