Цветы, поцелуи и демарш: как прошла сессия АКЗС

Новости 29.08.2019 14:15 3666

29 августа после длительных каникул прошла очередная сессия Алтайского краевого законодательного собрания. Повестка на этот раз оказалась не столь насыщенной – всего было рассмотрено 17 вопросов. Это заняло у депутатов два часа.

В числе ключевых вопросов были рассмотрены и приняты поправки в региональные законы о противодействии коррупции, а также о благотворительной деятельности и волонтерстве. Кроме того, народные избранники утвердили величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год.

Главное внимание собравшихся было приковано к политическому демаршу со стороны находящегося под уголовным преследованием депутата Андрея Волкова, которого неожиданно поддержал эсер Железовский. Волков попытался провести вопрос об отставке председателя краевого заксобрания Александра Романенко, однако, как и ожидалось, не нашел поддержки у своих коллег.

Еще одним из пунктов сегодняшней повестки стало присвоение звания почетного гражданина края бывшему спикеру АКСНД Александру Назарчуку.