«Впервые за три созыва услышала его голос»: депутат АКЗС отчитала Андрея Волкова за выпад в сторону Романенко

Новости 29.08.2019 13:50 298

Ирина Солнцева выступила с жесткой речью в отношении депутата Андрея Волкова, поднявшего вопрос об отзыве спикера АКЗС Александра Романенко и ранее заявлявшего о снижении значения парламента в политической жизни края.

Зампредседателя комитета по здравоохранению Ирина Солнцева взяла слово в рамках завершающей 15-минутки сессии АКЗС, когда все депутаты могут высказаться на свободную тему. Солнцева, работающая в краевом парламенте с 2000 года, обратилась к экс-единороссу Андрею Волкову. Поводом стали его выступления с обращениями к председателю АКЗС Александру Романенко, в которых он говорил, что «Единая Россия» перестала его устраивать как партия, а самого Романенко нужно отозвать с поста спикера.

«Обращаюсь в первую очередь к депутату Волкову, которого знаю с 2008 года и сегодня впервые за ТРИ СОЗЫВА я услышала наконец-то его голос, — сказала Солнцева. — Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, когда с нас снимали все полномочия, где вы были тогда? Вы же тихо молчали! Сейчас, когда нам возвращают полномочия, вы обвиняете в этом председателя. Я работаю при третьем председателе. Я знаю, всё познаётся в сравнении. И насколько демократично, коллегиально и очень грамотно ведёт свою политику Романенко, я могу сказать, что он в этом плане ученик Назарчука. А это человек с большой буквы, это был лучший председатель».

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Солнцева предположила, что за Волковым может «кто-то или что-то стоять». Она также отметила, что отношения АКЗС и правительства края стали более равноправными.

«К нам правительство повернулось, ходит на все заседания. Вы когда-нибудь помните, чтобы к нам губернатор ходил на каждое заседание нашего законодательного собрания? Вы же забыли за 8-10 лет это!», — сказала депутат.

После этого она обратилась к депутату Василию Железовскому, который поддержал Волкова в обращении об «отзыве» Романенко.

«Господи Железовский, да как же надо не уважать своих коллег? Вы что себе позволяете? Вы по медикам проходитесь всегда. Причём вам даже не нужен результат. Вы говорите, нас не пускают ни в один кабинет. Да все мы, когда надо, записываемся, нас все министры принимают, вице-губернаторы принимают. Только по-человечески себя надо вести. Единственное правило жизни, по которому нужно жить — оставаться человеком в любых ситуациях», — призвала Солнцева.

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В завершении она подчеркнула: «когда вы говорите о статусе депутата, уважайте, прежде всего, себя».

Когда Солнцева закончила говорить, в её адрес раздались аплодисменты депутатов АКЗС. В поддержку высказывания Ирины Солнцевой выступила также депутат Наталья Цепенко. После этого Александр Романенко попросил «закрыть» тему и продолжить сессию.

Напомним, что уголовное дело депутата АКЗС Андрея Волкова сейчас рассматривается в суде. Он обвиняется в присвоении и растрате денежных средств в сумме 43 млн рублей. Он стал первым парламентарием в седьмом созыве Заксобрания (2016-2021 гг.), кто угодил под уголовное преследование.