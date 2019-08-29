Единоросс Иван Нифонтов оказался самым богатым кандидатом в Барнаульскую гордуму

Новости 29.08.2019 13:35 1547

Кандидат в депутаты в Барнаульскую городскую Думу единоросс Иван Нифонтов оказался самым богатым из претендентов на кресло в гордуме краевой столицы. Об этом свидетельствуют данные о доходах кандидатов за 2018 год, которые они обязаны предоставить для участия в выборах, которые состоятся 8 сентября.

Совокупный доход Ивана Нифонтова за предыдущий год составил чуть более 4,7 млн рублей. Из недвижимости он задекларировал квартиру в Барнауле, общей площадью 117,5 кв.м. Сведений о жилых домах, участках, дачах и гаражах нет. У Нифонтова в собственности имеются два автомобиля: AUDI A6, 2012 года и MAZDA 3, 2014 года. Также у кандидата в депутаты имеются 28 счетов в банках на общую сумму 472,4 тыс. рублей. Что касается наличия акций, то у него на руках 30 акций компании ПАО «Полюс», 17 тыс. акций ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» и 2 тыс. акций ПАО «Сбербанк России».

Большую часть доходов составила продажа имущества, с которой прославленный дзюдоист заработал 3,4 млн рублей. В любом случае, даже без учета данного факта, его доход в размере 1,3 млн все равно самый высокий из всех кандидатов.

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Второе место по доходам занимает кандидат от ЛДПР Петр Кайдаш, заработавший за предыдущий год 897,7 тыс. рублей. Он имеет земельный участок в Первомайском районе, площадью 1200 кв.м., долю в квартире в Барнауле площадью 83,5 кв.м. Также Кайдаш задекларировал автомобиль марки Toyota RAV4, 2010 года.

Есть у него и четыре счета в банках на общую сумму 10312,42 рублей. Каких-то акций, ценных бумаг или участия в коммерческих организациях не указано.

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Следующим в рейтинге доходов расположился кандидат в БГД от «Справедливой России» Степан Лютов, заработавший в 2018 году 706 тыс. рублей. Недвижимости и транспорта у него нет. На счетах в банках имеются пять вкладов на общую сумму 14,4 тыс. рублей. Также нет акций и ценных бумаг. В графе «иное участие в коммерческих организациях» сказано, что у Лютова есть доля в праве 100% в фирме ООО «Сириус».

На четвертом месте находится кандидат от партии «Яблоко» Андрей Ткаченко, заработавший 522,4 тыс. рублей. Имеет квартиру в Барнауле, площадью 52,4кв.м. Другой недвижимости нет. Также кандидат «яблочник» указал в собственности легковой автомобиль Renault Sandero, 2013 года.

На четырех имеющихся в банках счетах у него 3,1 тыс. рублей. Акций и ценных бумаг нет.

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Последнее место в рейтинге доходности за 2018 год занял коммунист Антон Арцибашев, заработавший 50 тыс. рублей. Все средства ему поступили от партии КПРФ. У кандидата задекларировано две квартиры в Барнауле по 65 и 44,7 кв.м. Автомобиль KIA Cerato, 2010 года. Также он имеет три счета в капиталистических банках на общую сумму 1176 рублей. Акций и ценных бумаг нет, но есть доля в праве 50% в фирме ООО «Экартон».

Напомним, что кандидаты избираются по второму одномандатному избирательному округу в городе Барнауле. Победитель станет депутатом Барнаульской городской Думы. Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября.