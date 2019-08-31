Алтай-Кокс поздравит заринских школьников с 1 сентября

Новости 29.08.2019 19:30 293

Алтай-Кокс организует праздничные мероприятия ко Дню знаний. Детей сотрудников завода приглашают на интерактивный урок «Волшебной школы». Также им предлагается поучаствовать в познавательных конкурсах и пофотографироваться в тематической фотозоне. Все участники мероприятия получат в подарок цветные карандаши и книжки-раскраски с историей родного города и завода.

Также их родителям будет перечислена материальную помощь в рамках ежегодной акции «Соберем детей в школу». Единовременную выплату на подготовку к новому учебному году получат неполные и многодетные семьи заводчан с детьми-школьниками, а также мамы и папы, которые воспитывают детей с ограниченными физическими возможностями.

В новом учебном году в Заринской школе №15 продолжит работу профильный класс Алтай-Кокса, где старшеклассники углубленно изучают химию и биологию, посещают курсы преподавателей ведущих вузов Сибири и «Школу молодого коксохимика».