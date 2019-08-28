Татьяна Кувшинникова прокомментировала новый этический кодекс для педагогов

Уволившаяся из-за фото в закрытом купальнике экс-учительница Татьяна Кувшинникова отреагировала на новость о создании «Примерного положения о нормах профессиональной этики педагогических работников», разработанного сотрудниками Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования. Об этом пишет «КП-Барнаул».
Интересно, что Кувшинникова в последнее время работала как раз над составлением аналогичных рекомендаций для педагогов. В данный момент она является сотрудницей краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), куда ей помог устроиться министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Нормы не запрещают школьным преподавателям публиковать фото в купальнике
«Это хорошо, что теперь дали немного свободы учителям. Но все будет зависеть от руководителей школ, чтобы они одобрили эту свободу учителям в нерабочее время. И каждый учитель, который занимается спортом (Татьяна занимается моржеванием, - прим. ред.), мог бы делать это в удобной для него одежде. Я даже рада, что поспособствовала этому. Главное, чтобы теперь не стали еще сильнее придираться. А так, все что не случается – к лучшему», - прокомментировала бывшая учительница новые «Положения».