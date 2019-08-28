Татьяна Кувшинникова прокомментировала новый этический кодекс для педагогов

Новости 29.08.2019 19:00 550

Уволившаяся из-за фото в закрытом купальнике экс-учительница Татьяна Кувшинникова отреагировала на новость о создании «Примерного положения о нормах профессиональной этики педагогических работников», разработанного сотрудниками Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования. Об этом пишет «КП-Барнаул».

Интересно, что Кувшинникова в последнее время работала как раз над составлением аналогичных рекомендаций для педагогов. В данный момент она является сотрудницей краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО), куда ей помог устроиться министр образования Алтайского края Максим Костенко.

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