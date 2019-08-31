Алтайский сенатор Сергей Белоусов принял участие в работе сессии АКЗС

Новости 29.08.2019 12:50 320

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов принял участие в работе тридцать четвертой сессии Законодательного Собрания седьмого созыва.

Как отметил парламентарий, беседы краевых депутатов после летних отпусков, накануне сессии, проходили в значительной степени под знаком подготовки к новому отопительному сезону, обсуждения видов на урожай и предстоящих выборов разных уровней.

Не смотря на не всегда совпадающие точки зрения, во время таких дискуссий, это не помешало депутатам глубоко проработать и обсудить плановые вопросы повестки первого заседания нового сессионного цикла. Принятые Законы и проекты, рассматриваемые в первом чтении, касались практически всех сторон жизни жителей региона. Это и вопросы здравоохранения, в части иммунопрофилактике инфекционных болезней, принят в окончательной редакции, вопросы противодействия коррупции, вопросы, касающиеся совершенствования библиотечного дела, дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Алтайском крае, так же принят в окончательной редакции и другие. Экономический блок был представлен проектом закона Алтайского края «О внесении изменений в статьи 6 и 9 закона Алтайского края «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Алтайском крае».

По мнению сенатора, сессия прошла организовано, сохранив свой стиль, отличающийся глубокой проработкой рассматриваемых законодательных актов.