У красноярского депутата отобрали «подаренную» квартиру

Новости 29.08.2019 12:25 416

Депутата горсовета Ачинска суд лишил жилья, которое ему «подарили». Доход народный избранник не смог подтвердить. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Так, незаконность сделки выяснилась в рамках антикоррупционной проверки. По данным следователей, депутат Ачинского городского Совета и его супруга купили две квартиры общей стоимостью 9,8 млн рублей в 2017 году. Эта сумма превысила общий доход его семьи за три года – 4,8 млн рублей.

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Отметим, в качестве доказательства легитимности сделки народный избранник предъявил прокурорам два договора дарения на суммы 3 млн и 5 млн рублей. «В ходе проведения проверки установлено, что у дарителя отсутствовала финансовая возможность в осуществлении дара в размере 8 миллионов рублей», - отметили в ведомстве.

В итоге суд счел объяснения неубедительными и постановил изъять квартиру стоимостью 5,4 млн рублей в пользу государства, а также взыскать с депутата около 3,3 млн рублей.

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Напомним, это не первый случай, когда у народных избранников забирают в доход Российской Федерации жилье. Например, в апреле 2018 года депутат Нижегородской области облдумы Роман Лаптев, потративший на покупку квартиры 2,2 млн рублей, также не смог за нее отчитаться. В итоге у парламентария отобрали квартиру, которую тот взял в ипотеку.