О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

У красноярского депутата отобрали «подаренную» квартиру

Новости
416
0

Депутата горсовета Ачинска суд лишил жилья, которое ему «подарили». Доход народный избранник не смог подтвердить. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Так, незаконность сделки выяснилась в рамках антикоррупционной проверки. По данным следователей, депутат Ачинского городского Совета и его супруга купили две квартиры общей стоимостью 9,8 млн рублей в 2017 году. Эта сумма превысила общий доход его семьи за три года – 4,8 млн рублей.

Доходы барнаульских чиновников выложили в Сеть

Доходы барнаульских чиновников выложили в Сеть

Новости

Декларация главы города за 2018 год пока недоступна

1474

Отметим, в качестве доказательства легитимности сделки народный избранник предъявил прокурорам два договора дарения на суммы 3 млн и 5 млн рублей. «В ходе проведения проверки установлено, что у дарителя отсутствовала  финансовая  возможность  в осуществлении дара  в размере 8  миллионов рублей», - отметили в ведомстве.

В итоге суд счел объяснения  неубедительными и постановил изъять квартиру стоимостью 5,4 млн рублей в пользу государства, а также взыскать с депутата около 3,3 млн рублей.

Правоохранители заинтересовались квартирой «нуждающегося» барнаульского чиновника

Правоохранители заинтересовались квартирой «нуждающегося» барнаульского чиновника

Новости

Мэрия Барнаула подала в суд иск на председателя организационно-контрольного комитета администрации города Юрия Еремеева

1368

Напомним, это не первый случай, когда у народных избранников забирают в доход Российской Федерации жилье. Например, в апреле 2018 года депутат Нижегородской области облдумы Роман Лаптев, потративший на покупку квартиры 2,2 млн рублей,  также не смог за нее отчитаться. В итоге у парламентария отобрали квартиру, которую тот взял в ипотеку.

Автор: Политсиб.ру

Фото: adm-achinsk.ru

Комментарии (0)

1000