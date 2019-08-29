Сергей Ларейкин, покинувший сессию Бийской гордумы, получил «желтую карточку»

Разбор ситуации с уходом фракции «Единая Россия» с заседания Бийской гордумы, где должны были рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутатов, предоставивших декларации с неточными сведениями, прошел на заседании президиума регионального политсовета партии. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе партии.
Депутаты пока не расходятся, ожидая возможного возвращения коллег
Для объяснения поступка был вызван председатель БГД, секретарь Бийского отделения Сергей Ларейкин.
Руководство Алтайского регионального отделения считает ситуацию, произошедшую на заседании думы Бийска недопустимой. По словам членов партии, подобные действия, связанные с нарушением регламента и этических норм, могут повлечь за собой дискредитацию образа депутата и местного самоуправления в целом.
Ларейкин объяснил однопартийцам, что его поступок был мотивирован попыткой воспрепятствования принятию решения о прекращении полномочий четырех депутатов БГД. Между тем он признал недопустимость своих действий.
Возможные последствия для партии и лично Сергея Ларейкина - в обзоре "Политсибру"
В рамках положения о партийных взысканиях, Сергею Ларейкину было объявлено предупреждение. Если депутат провинится еще раз, то встанет вопрос о его несоответствии занимаемой должности. Ситуация в Бийском отделении ЕР взята на контроль руководством Алтайского регионального отделения.
Также президиум регионального политсовета поручил контрольной комиссии разобраться в действиях на заседании БГД четырех депутатов, являющихся членами партии: Николая Белозёрова, Евгения Беляева, Руслана Курасова, Олеси Тырышкиной. Они, в отличии от коллег по партии, не покинули заседание БГД и продолжили рассмотрение вопросов вместе с оппозицией.
Напомним, что 22 августа избранники от "партии власти" попросили перерыв, после которого спешно удалились, из-за чего заседание БГД оказалось сорвано и решение по депутатам-нарушителям так и не было принято.
Разбираем правовую коллизию вокруг сорванного заседания Бийской гордумы
Курасов, хорош оправдываться, на моё место метишь?
Игорь Альбертыч, да не разговаривай ты с этим отщипенцем от партии, не заслуживает он того. И с остальными тырышкиными-белозеровыми разьберемся, всем хвосты поприжмём. Нам главное большинство в думе сохранить для продвижения наших интересов!
Сынки, Вы чего здесь бузите? Не можете власть народом доверенную поделить? При мне такого бардака не было!
А что же Студеникин не отписался , он может текст не согласовал с хозяевами
Руся рано начал переворот. Я говорил подождите, пусть расслабятся. Не стать бы мне первым если бы Серега и Лида Г. одновременно меня не поддержали. Да только команда Лиды Г. привели меня на первого, а не Серега. Что скажут, то и делаю. А как иначе? Прошу понять и простить.
Я знаю огромное количество умных, образованных, независимых и аполитичных людей, которые хотят жить в нашем городе, нормально. Данный протест и недовольство не появилось вчера, да кто-то может его пытаться использовать в своих личных политических целях, но большинство людей и депутатов участвуют в нем по своей воле, большая часть из них понимает все, что происходит и кто-такой Ларейкин на самом деле. Поэтому говорить, что это Курасов – бред и попытка опять все свалить на меня, самый простой способ для чиновников и пропаганды;