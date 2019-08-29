Сергей Ларейкин, покинувший сессию Бийской гордумы, получил «желтую карточку»

Новости 29.08.2019 10:40 2203

Разбор ситуации с уходом фракции «Единая Россия» с заседания Бийской гордумы, где должны были рассмотреть вопрос о прекращении полномочий депутатов, предоставивших декларации с неточными сведениями, прошел на заседании президиума регионального политсовета партии. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе партии.

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Для объяснения поступка был вызван председатель БГД, секретарь Бийского отделения Сергей Ларейкин.

Руководство Алтайского регионального отделения считает ситуацию, произошедшую на заседании думы Бийска недопустимой. По словам членов партии, подобные действия, связанные с нарушением регламента и этических норм, могут повлечь за собой дискредитацию образа депутата и местного самоуправления в целом.

Ларейкин объяснил однопартийцам, что его поступок был мотивирован попыткой воспрепятствования принятию решения о прекращении полномочий четырех депутатов БГД. Между тем он признал недопустимость своих действий.

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В рамках положения о партийных взысканиях, Сергею Ларейкину было объявлено предупреждение. Если депутат провинится еще раз, то встанет вопрос о его несоответствии занимаемой должности. Ситуация в Бийском отделении ЕР взята на контроль руководством Алтайского регионального отделения.

Также президиум регионального политсовета поручил контрольной комиссии разобраться в действиях на заседании БГД четырех депутатов, являющихся членами партии: Николая Белозёрова, Евгения Беляева, Руслана Курасова, Олеси Тырышкиной. Они, в отличии от коллег по партии, не покинули заседание БГД и продолжили рассмотрение вопросов вместе с оппозицией.

Напомним, что 22 августа избранники от "партии власти" попросили перерыв, после которого спешно удалились, из-за чего заседание БГД оказалось сорвано и решение по депутатам-нарушителям так и не было принято.