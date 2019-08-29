Владелец «Алтайского бройлера» вошел в первую десятку списка Forbes

Новости 29.08.2019 11:15 1338

В декабре «Алтайский бройлер» был за 4,6 млрд приобретен группой компаний «Черкизово», основателем которой является Игорь Бабаев – отец нынешних владельцев компании, занявших десятое место в списке богатейших семей по версии Forbes. Состояние его династии оценивается в 1,16 млрд долларов.

По образованию Бабаев – технолог пищевого производства. Работал на консервном заводе в Ессентуках, мясокомбинате Анапы, возглавлял Армавирский консервный завод, с которого вынужден был уволиться в 1985 году за дачу взятки секретарю крайкома КПСС. За заслуги в подъеме и развитии комбината, а также не желая шума, партийное руководство не стало добиваться для Бабаева более жесткого наказания.

Игорь Бабаев переехал в Москву и стал директором Черкизовского мясокомбината, который приватизировал в 90-х. Дела пошли в гору и Бабаев начал скупать мясоперерабатывающие предприятия, птицефабрики и свинокомплексы. В 2005 году все это было объединено в группу компаний «Черкизово».

Forbes прогнозирует ускорение бегства жителей из Алтайского края Новости 07.02.2018 20:21 413

В настоящее время Бабаев передал управление бизнесом сыновьям, а сам помогает компании проведением переговоров с губернаторами.

«Я являюсь идеологом контактов с губернаторами, моя ментальность им ближе», – говорит бизнесмен.

Бабаев лично встречался, в том числе, и с алтайским губернатором Виктором Томенко – в ходе покупки «Алтайского бройлера», в который «Черкизово» намерено инвестировать еще 3 млрд рублей. Сейчас Игорь Бабаев живет за рубежом, а в Россию приезжает отдыхать на свою алтайскую дачу.