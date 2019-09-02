Конференция об автоматизации документооборота пройдет в Барнауле

Новости 02.09.2019 9:35 293

Идти в ногу со временем и повышать эффективность работы помогут Электронные архивы и современная СЭД. Как? - Расскажет барнаульская конференция.

Автоматизация бизнеса и электронный документооборот - это уже не завтрашний день, а сегодняшняя реальность, созвучная с афоризмом: «Не так почетно знать латинский язык, как стыдно его не знать» - только на месте латинского языка выступает в данном случае автоматизация рутинных процессов. Многие серьезные компании уже проверили на себе и оценили удобство и качество автоматизации процессов, значительно облегчающих бумажную волокиту. Если вы этого еще не сделали или сомневаетесь, то вам сюда!

19 сентября 2019 г. c 9 до 18 часов в г. Барнауле по адресу: ул. Димитрова, 66 в концертно-выставочном зале Алтайского Государственного Университета состоится знаковое событие в сфере IT – Межрегиональная практическая конференция «Современная система электронного документооборота и электронные архивы - новые возможности и комплексный подход». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. Организуют мероприятие компании: «КС-Консалтинг» (г. Барнаул) и «Электронные Офисные Системы» (г. Москва).

Конференция будет интересна и познавательна как руководителям организаций и специалистам в области документооборота, так и непосредственно ИТ-специалистам, как для государственных организаций и органов власти, так и для коммерческих компаний, как для малых, так и для больших предприятий.

Также на мероприятии будут присутствовать такие разработчики российского ПО, как «Базальт СПО» (российская ОС «Альт-Linux)», «Новые Облачные Технологии» (платформа МойОфис), «Актив» и другие. Компании представят свои продукты, познакомят с ключевыми бизнес-приложениями, решениями для безопасного хранения ключей шифрования, паролей и конфиденциальных данных организаций и т.д.

В течение всего дня конференции будут работать технологические стенды, где можно «вживую» ознакомиться с представленными продуктами и задать специалистам все интересующие вопросы.

Всех желающих просим зарегистрироваться на конференцию не позднее 9 сентября 2019 г, заполнив анкету на нашем сайте - сайте компании «КС-Консалтинг».

С более подробной информацией о конференции Вы можете ознакомиться на сайте по следующей ссылке http://www.cs-consult.ru/sample/817:anons-conferenciya-2019-politsib

Ждем Вас на конференции!

Участие в конференции для всех желающих бесплатное.