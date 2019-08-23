«Смело опровергаем любые слухи»: в «Ашане» двусмысленно высказались о судьбе барнаульских магазинов

Новости 29.08.2019 8:15 658

Информацию о возможном закрытии с октября 2019 года двух гипермаркетов сети "Ашан" в Барнауле прокомментировали в пресс-службе ритейлера. Правда, ясности от полученного ответа больше не стало.

"Магазины в городе Барнауле продолжают работу в текущем режиме. Мы очень ценим наших клиентов и благодарны им за ту лояльность, которую они нам оказывают. Мы смело опровергаем любые слухи, связанные с массовыми закрытиями торговых точек или планами по уходу из страны. У компании нет и никогда не было планов по уходу из России", - рассказала "Политсибру" менеджер по коммуникациям "Ашана" Александра Борисова.

Вместе с тем в компании сообщили, что в рамках перехода на новую бизнес-модель ритейлер проводит комплексный анализ показателей всех магазинов.

«Ашан» прокомментировал слухи о закрытии барнаульских гипермаркетов Новости 23.08.2019 16:05 Петиция с призывом не закрывать гипермаркеты «Ашан» в Барнауле появилась накануне на change.org 4304

"Мы используем осознанный подход, при котором оцениваем эффективность того или иного магазина. На данном этапе было принято решение перераспределить ресурсы внутри компании и развивать новые форматы. Ранее мы объявили, что в 2019 году планируется закрыть около 30 магазинов. Решения принимаются по каждому отдельному магазину и не стоит их масштабировать на все точки сети. Планы по закрытию не связаны с конкретными форматами или городами. Решение основано исключительно на показателях эффективности", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее один из сотрудников барнаульского "Ашана" на условиях анонимности рассказал «Политсибру», что магазины работают в штатном режиме, открыт рекрутинг, сеть принимает новых сотрудников и строит планы на будущее.

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Напомним, петиция с призывом не закрывать гипермаркеты «Ашан» в Барнауле появилась неделю назад на change.org. Под документом подписались около 1000 человек.

Кстати, по данным СМИ, на месте "Ашана" в ТРЦ "Галактика" может открыться премиум-магазин новосибирской сети "Добрянка". Кто займет площади в ТРЦ "Волна" вместо французского ритейлера - неизвестно.