Пермякам не дали 6 млн на реставрацию архитектурного памятника в Барнауле

Новости 29.08.2019 8:45 1468

27 августа в Барнауле прошли торги за разработку проекта реставрации здания поликлиники №2 на Калинина, 16 стоимостью 6,089 млн рублей. Единственный участник был признан не соответствующим требованиям аукциона.

Подавшее заявку на участие в торгах ООО «Наследие» – пермская фирма, стоимостью 53 млн рублей, которую возглавляет Евгений Чурилин. «Наследие» является участником 60 арбитражных дел, во многих выступало ответчиком за ненадлежащее исполнение обязательств. У Евгения Чурилина имеются решения ФНС о приостановке операций по счетам.

Барнаульская поликлиника - памятник архитектуры регионального значения, построена в 1934-1936 годах. В настоящее время входит в состав горбольницы № 5. От будущего исполнителя требовалось подготовить проект реставрации и приспособления для современного использования здания.

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Одной из причин отклонения заявки ООО «Наследие» указана следующая:

«В составе заявки отсутствуют: копии документов, подтверждающих наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение работ, соответствующих предмету закупки (опыт проектирования объектов здравоохранения) по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в конкурсе».

Между тем «Политсибру» обнаружил сведения о том, что две недели назад Сыктывкарский горсуд рассмотрел спор между охранкультурой Коми и ООО «Наследие», которое ремонтировало кровлю, чердачное помещение и потолок в зрительном зале Национального музыкально-драматического театра Коми. Само здание является объектом культурного наследия регионального значения 1950-х годов. Из-за допущенных нарушений театр не откроется второй сезон подряд.