В Алтайском крае родители боятся отпускать детей в аварийную школу

Новости 29.08.2019 10:10 302

Жители алтайского села Антоньевка обратились в районную администрацию с просьбой отремонтировать вход в единственную сельскую школу. Причем комиссия приняла учебное заведение в преддверии 1 сентября.

Родители учеников отмечают, что пристройка уже отделилась от основного здания и не отвечает требованиям безопасности. Член родительского комитета Анна Алексиенко обратила внимание, что в школе уже были несчастные случаи.

Около 300 учеников остались без школы в Рубцовске за неделю до 1 сентября Новости 22.08.2019 18:35 Власти планируют перевести школьников и педагогов в другие образовательные организации 848

Вода протекает внутрь тамбура. Осенью там образуются лужи и грязь, зимой – наледь. Дети подскальзываются и падают. Были несчастные случаи. На стенах здесь отслоилась штукатурка. Вход в здание не соответствует санитарным нормам. На таком фоне мы проводим все школьные мероприятия и предстоящее 1 сентября должно проходить здесь же. Поэтому мы просим, чтобы здание привели в соответствующий нормам вид, - рассказала Алексиенко.

В свою очередь, комитет по образованию ранее обещал помочь в ремонте, но вход в школу остается аварийным, пишет «Сибирь.Реалии».

Как рассказал глава Антоньевского сельского совета Евгения Угрюмова, цена вопроса составляет примерно 200 тысяч рублей. В этом году было выделено 5 млн рублей на спортзал, глава района обещал, что деньги пойдут и на ремонт ветхого тамбура. Но ничего не изменилось. Несмотря на то, что и спортзал не отремонтировали, в администрации считают, что нам уже хватит», –утверждает Угрюмова. По мнению чиновников, тамбур нужно полностью сносить, а процесс этот небыстрый.