«Досрочка»: проверено на себе. Впечатления избирателя от голосования на участке в Барнауле

Новости 29.08.2019 7:10 1509

8 сентября, в Единый день голосования, в Барнауле пройдут довыборы депутата гордумы по округу № 2. Речь идет о территории, входящей в Железнодорожный район города. Всего будут работать 12 УИКов, правом голоса обладают примерно 24 тысячи человек.

Выбирать предстоит из пятерки кандидатов: Антон Арцибашев (КПРФ), Петр Кайдаш (ЛДПР), Степан Лютов ("Справедливая Россия"), Иван Нифонтов ("Единая Россия") и Андрей Ткаченко ("Яблоко").

После того, как ЕДГ в России стал выпадать на второе воскресенье сентября, электорат все чаще стал жаловаться на неудачно выбранное время для волеизъявления. Выборы, как правило, совпадают с копкой картошки, захватывают «дачные» дни, когда все отправляются на огороды. Поэтому многие избиратели просто не имеют возможности исполнить свой гражданский долг.

Досрочное голосование стартовало в Алтайском крае Новости 28.08.2019 8:45 Заранее поучаствовать в выборах можно только при наличии уважительной причины 1636

На этот случай законодательством предусмотрена возможность проголосовать досрочно. В случае с выборами в Барнаульскую гордуму речь идет о периоде с 28 августа по 7 сентября. Возможность проголосовать досрочно имеют люди, которые из-за отпуска, командировки или иной уважительной причины не смогут отдать свой голос 8-го числа.

"Опробовать" досрочное голосование решил корреспондент «Политсибру», который по неожиданному совпадению зарегистрирован на территории второго округа и в ЕДГ будет находиться в отпуске.

Шаг первый: найти свой участок

Свой участок можно найти на сайте избиркома Алтайского края, либо просто позвонить по номеру горячей линии, где все подробно объяснят.

Моя участковая избирательная комиссия (№ 40) находится в школе «Фриона», расположенной по адресу: улица Воронежская, 2. По пути к зданию на одном из гаражей соседней улицы мне встретился плакат с кандидатом от «Единой России» Иваном Нифонтовым. Поскольку он находился раньше избирательного участка на несколько домов, то, очевидно, правил агитации нарушено не было.

На территории школы активно велись работы по благоустройству асфальтового покрытия. Непонятно - к началу учебного сезона или к выборам. Скорее всего, верны оба варианта.

Шаг второй: ознакомиться с кандидатами

Перед входом в школу размещен плакат с кандидатами, на котором можно подробно изучить их краткую биографию, достижения, уровень образования, принадлежность к партии, доходы и личное имущество.

Выбор жителей второго округа состоит из коммуниста Антона Арцибашева, либерал-демократа Петра Кайдаша, справоросса Степана Лютова, единоросса Ивана Нифонтова и "яблочника" Андрея Ткаченко. Именно в таком порядке они располагаются в избирательном бюллетене.

Шаг третий: вход в здание

При входе в школу не сразу понятно, куда идти и как попасть на свой УИК: налево посмотришь – столовая, направо – пост охраны. Очевидно, у охраны и нужно узнавать, где проголосовать. Вежливый мужчина показывает, что идти нужно по диагонали в сторону небольшого помещения.

Оно и правильно. Выборы, точнее довыборы, не такие масштабные, как например, губернаторские в 2018 году, поэтому и помещение пять на пять метров можно назвать приемлемым вариантом.

Шаг четвертый: контакт с комиссией

Кто-то из членов УИК сказал, что из числа досрочников я пришел первым за этот день. Что ж, дебют во всех смыслах этого слова - и для меня, и для комиссии. Подумалось, что об отпуске потенциальным избирателям думать не приходится и все придут в день выборов. В момент моего визита комиссия работала уже два часа. Для недоверчивых читателей подчеркнем: автобусов с бюджетниками, чиновников и просто неизвестных людей с пачками бюллетеней на участке не было.

Когда я назвал свой адрес, меня нашли по книге учета избирателей и поинтересовались причиной досрочного голосования. Интерес был явно искренним. Объяснил, что ухожу в отпуск. Каких-либо документов, подтверждающих данный факт, не спрашивали. Предложили заполнить соответствующее заявление и уточнили, не голосовал ли я раньше.

При заполнении заявления буквально «над душой» у меня находился сотрудник избирательной комиссии. Видимо, нарушение личного пространства для него обычное дело. В этот момент даже появилась мысль, что и в кабинку он будет заглядывать. В целом, несмотря на контактность членов комиссии, атмосфера была какой-то напряженной. Возможно, эти люди не поверили, что на досрочные довыборы может прийти обычный человек, поэтому и опасались чего-то.

Шаг пятый: кабинка

Всего одна на участке. Да и видно, что больше не надо. Сделана хорошо, сплошная шторка из ткани, непропускающей свет. Ручка не привязана, что всегда говорит о доверии к гостям. Надеюсь, что чернила в ней не исчезают пару часов спустя. Перед входом, при выдаче бюллетеня, предупредили, что его нужно будет аккуратно положить в конверт. Поставил галочку напротив кандидата, программа которого моим убеждениям наиболее близка. Бюллетень - в конверт с липкой лентой. Готово.

Шаг шестой: покинуть участок

После того, как вы передаете конверт члену комиссии, вас благодарят и желают всего хорошего. Запечатанный конверт со своим голосом вы отдаете из рук в руки. КОИБов на участке пока нет. О дальнейшей судьбе своего голоса можно только догадываться, надеясь на честность работников УИК.

Шаг седьмой: выводы

Подводя итоги, можно сказать, что судить по первому дню досрочного голосования - преждевременно. Отсутствие хоть какого-то ажиотажа не обязательно может говорить о том, что проголосовать досрочно вообще никто не придет. У жителей второго округа в Барнауле есть еще десять дней.

Время для голосования выбрано удобное. В этой связи сразу вспоминаются недавние общественные обсуждения Генплана Барнаула, которые проходили в будни в рабочие часы. Здесь же с 16:00 до 20:00 можно успеть после работы, или спокойно прийти в выходной с 9:00 до 13:00.