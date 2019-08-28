Рубцовский подрядчик открестился от ЧП на стройке в Новосибирске

Новости 28.08.2019 19:05 236

Сегодня, 28 августа, в Новосибирске на улице Ударной, 1/1а во время реконструкции одноэтажного дома рухнула стена. Демонтаж вели 13 рабочих. Под завалами оказались 12 человек.

По сообщениям СМИ, трое рабочих погибли. Спасатели вручную разбирали завалы, чтобы достать людей. В следкоме уже выдвигают первые версии, почему произошло обрушение. Следователи утверждают, что стена рухнула, когда рабочие ремонтировали теплотрассу под стенами здания.

Как сообщил корреспонденту издания "НГС.Новосибирск" гендиректор фирмы-подрядчика «Контакт-108» Евгений Шуляк, рабочие компании в результате обрушения стены не пострадали, а сам он не в курсе из-за чего обрушилась стена.

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«Без понятия, что это за стена. Мы узкая специализация, у нас электромонтажные работы, а что и как мы даже не владеем. Не больше чем по своим людям. У меня там шесть человек, я и говорю, Господь милостив к нашему предприятию, нам всё обошлось. Мы даже в той зоне не работали, поэтому ничего, обошлось», - прокомментировал Шуляк.

Кстати, компания «Контакт-108» выиграла конкурс на строительство насосной станции в июле 2019 года. Организация находится в Рубцовске. Компания стала единственной, подавшей заявку на аукцион. По контракту работы на участке должны быть завершены до 31 декабря 2019 года.

Официальной информации о том, работники какой организации пострадали, пока нет. Прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности на стройке.