Успеть за два года: строительство освященного патриархом Спасского собора началось в Барнауле

Новости 28.08.2019 18:10 779

Накануне в Барнауле состоялось выездное рабочее совещание на территории строящегося Спасского собора под руководством митрополита Барнаульского и Алтайского Владыки Сергия. Как сообщили в пресс-службе Алтайской митрополии, оно было посвящено техническим вопросам.

Напомним, 10 апреля градостроительный совет Барнаула одобрил проект возведения Спасского собора рядом с парком «Солнечный ветер». Закладка первого камня храма прошла в сентябре 2015 года, его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тогда же открылся сбор пожертвований.

Проект одобрен. В Барнауле строят собор на деньги, собранные народом Новости 11.04.2019 17:25 10 апреля градостроительный совет Барнаула одобрил проект Спасского собора 685

На сайте митрополии обнаружилось фото паспорта объекта на возводимый собор, в нем указаны сроки строительства: III квартал 2019 года – I квартал 2021 года. «Политсибру» обратился к протоиерею отцу Георгию Крейдуну с просьбой прокомментировать информацию.

«Уже в этом году планируется завершить нулевой цикл строительства – вырыть котлован, построить фундамент и подвальную часть храма с перекрытием. Что касается срока завершения, то его указание требовалось для оформления разрешения на строительство, этот срок можно будет переносить. Он определялся так: эти полтора года – тот период, за который храм теоретически может быть построен, если будут поступать достаточные для непрерывной работы средства», – пояснил протоиерей.

«Политсибру» также позвонил в информационный отдел Алтайской митрополии с вопросом о наличии финансирования и перспективах завершения строительства храма в 2021 году.

«Подобная деятельность ведется на деньги жертвователей, которые поступают в разное время и в разном объеме. Мы надеемся, что строительство будет завершено в обозначенный срок», – сообщил изданию председатель отдела отец Дмитрий Никитин.

В паспорте объекта указано наименование подрядчика – СК «Созидание». Директором компании является Сергей Демин, ранее возглавлявший СК «Стандарт». Под его руководством строились ТЦ «Европа», ТРЦ «Праздничный», автоцентр АНТ, гипермаркет «Аксиома» и многие другие крупные объекты. Опыт возведения храмов у «Созидания» есть – им возводился храм в селе Каменка, а в настоящее время строится храм в селе Алтайское. Кроме того, компания активно участвует в достройке Александро-Невского собора. «Политсибру» расспросил Сергея Демина о подробностях создания Спасского собора.

«Строительство уже понемногу ведется. Там где возможно, уже начаты земляные работы – копаем котлован в тех местах, где деревья не мешают. Сейчас ждем акт о сносе нескольких деревьев – за них нужно будет заплатить компенсацию. Это вопрос, буквально, ближайших дней. Заплатим и сможем котлован завершить. В этом году планируем закончить нулевой цикл, в следующем – начнем возведение стен. Общая площадь предстоящего строительства – полторы тысячи квадратных метров», – сообщил Сергей Демин.

По его словам, общая смета пока не обсчитана, на нулевой цикл потребуется свыше 10 млн рублей. Жертвователем выступил бывший гендиректор АТИ, президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков, изначально активно продвигавший инициативу строительства собора.

«Пользуясь случаем, хочу передать поздравления Владыке Сергию – ему завтра исполняется 62 года», – добавил в завершение Демин.