Деятельность наркокартеля в Алтайском крае пресекли оперативники

Новости 28.08.2019 17:35 207

Деятельность по организации и покушение на распространение была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с коллегами из УФСБ России по краю. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

В результате расследования были установлены пятеро граждан, закупивших крупные партии синтетических наркотиков, которые затем продавались через интернет-магазины с помощью тайников-закладок. По данным фактам возбуждено 18 уголовных дел.

Члены банды алтайских наркокурьеров предстанут перед судом Новости 15.08.2019 7:40 Следователем проанализировано порядка 120 химических, компьютерных и криминалистических экспертиз 488

Участники группы находились в разных городах края. Все они были задержаны в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Для поиска тайников-закладок были подключены служебные собаки, благодаря которым были обнаружены 30 тайников с расфасованными на разовые дозы наркотики.

Кроме того, были проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В итоге было изъято около трех килограммов наркотических средств синтетического происхождения, а также вещества для производства курительных смесей. Также были обнаружены приспособления для упаковки и фасовки запрещенных веществ, банковские карты, электронные весы и оргтехника.

Всего было изъято около шести кг наркотиков, общей оценочной стоимостью более 10 млн рублей.Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.